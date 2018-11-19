鈺齊擬辦現增案籌資 每股敲定38.5元溢價發行

製鞋廠鈺齊 - KY (9802-TW) 擬以現金增資案發行 600 萬股現增股，進行市場籌資，今 (19) 敲定現增股以每股 38.5 元溢價發行，將募集 2.31 億元，鈺齊此一市場籌資案，預計在 11 月 26 日除權交易，原股東將在明年元月上旬繳款完畢。

加計鈺齊於先前完成發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，鈺齊合計將自市場募集約 12.31 億元資金，也為今年以來上市製鞋業唯一市場籌資案。鈺齊籌資案將用於還銀行借款及充實營運資金。

鈺齊的最新財報顯示， 2018 年第 3 季由於階段性廠區產能調配有成，單季毛利率、營益率都呈現季增及年增，第 3 季營收 25.91 億元，毛利率 17.06%、營益率 7.94%，歸屬母公司業主稅後純益 2.11 億元，每股純益 1.45 元，其中毛利率季增 1.55 個百分點，年增 1.48 個百分點，稅後純益季減 12%，年增率 71.7%。

鈺齊累計前 3 季合併營收為 73.75 億元，毛利率 17.25%，年減 2.78 個百分點，營業利益 5.6 億元，歸屬母公司稅後純益 5.5 億元，年減 12%，每股純益 3.77 元，為歷史同期次高。