雙北首條全電公車路線啟用 華德動能啖新商機

雙北首條全電公車路線今 (29) 日正式啟用，由欣欣客運運營，而車輛是由車王電 (1533-TW) 轉投資華德動能 (2237-TW) 提供，並建置國內首座智慧微電網系統於欣欣客運電動大巴木柵充電場站。

此全電公車路線是欣欣客運以 611 路線為基礎，由木柵交流道直接上信義快速道路抵達信義行政中心，快速串聯台北市的「文山 - 信義 - 松山」軸線，強調捷運以外的第 2 種綠能運具選擇。

華德動說明，除了生產電動巴士，此次也建置國內首座創能、儲能和用能的智慧微電網系統，整合市電、太陽能、鋰電儲能櫃和電動車充電機，並藉由雲端智能行控中心來掌握行車資訊、太陽能發電量、儲能狀態和耗能資訊等，也成為國內首座大型智慧節能電動車充電場站示範場域。

華德動能也指出，不同於其他縣市的營運補貼，此批電動公車配備全新開發的車電資訊整合系統，可藉由後端平台蒐集車輛運行的大數據，分析車輛用電能耗、能源轉換效率、充電效率及營運成本。

而藉由這些大數據的分析，可提供北市府制定更合理的電動公車營運補貼辦法，為全市全面導入電動公車奠定基礎。

欣欣客運此批電動巴士是採購華德動自主開發製造的全新電動巴士，為經濟部「科技研究發展專案 - 產業升級創新平台計畫」的研究開發成果，國產零件比例超過 50%。