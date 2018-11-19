中國面對貿易戰可能擴大基礎建設 台泥看好2019年水泥價格

台泥 (1101) 總經理李鐘培今 (19) 日表示，中國面對美國持續施壓，可能採取 2008 年面對金融海嘯的政策，包括降息、擴大基礎建設、降低能源價格等，未來中國基礎建設、城鎮化的力道會加強，去產能、環保政策也會延續，2019 年水泥價格應可維持，對水泥本業有信心，成長則要國際化、能源、環保三大引擎。台泥集團今日舉行法人說明會，董事長張安平表示，21 世紀的變動很大，台泥要走出去才知道下一步怎麼走。台泥已經準備好了，機會是給準備好的人，台泥的創新不是異想天開，不是從零開始，是有跡可循，國際化也開始起步，10 月 25 日和土耳其最大水泥集團 OYAK(Ordu Yardimlasma Kurumu)協議成立合資公司就是第一步。



總經理李鐘培則表示，美中貿易戰爭是未來三年經濟最大變數，目前很難評估關稅提高對中國出口影響多大。美國期中選舉結果可以說沒有勝負，兩黨共識是針對中美貿易問題繼續施壓，不過，美國零售等業者短期找不到替代產品，可能會提高售價因應，導致通貨膨脹，聯邦儲備局也透過加息壓抑通膨，但美國國債 21 兆美元，升息將造成民眾房貸等成本增加，中小企業借款困難，他認為，凡是和通膨有關都是美國施政上最重要的事情，通貨膨脹是貿易戰能否舒緩的重要觀察指標，現在中美貿易談判已經展現一點曙光。



而中國在貿易戰可能採取 2008 年金融海嘯的政策，2008 年中國降息五次，放出 5 兆人民幣到市場，今年中國已經降息 4 次，也會祭出刺激經濟方案，擴大基礎建設，李鐘培說，如果大陸經濟真的衰退，投資反而會增加。另外，為了提高出口競爭力，能源價格、煤價會下跌，因此，他認為，煤價不會再上漲，煤在台泥的成本比重高達 40%，此對台泥有利。



中國在 2016 年啟動去產能，目標減少 39%，2016 中國水泥產能 24.03 億噸，2017 年為 23.16 億噸，今年預估為 22 億噸，去產能政策讓供給面逐年下降，對價格有正面幫助。排放、環保是去產能的標準，為了符合環保標準，台泥過去二年花了 4.56 億人民幣。



台泥第三季毛利率為 27%，EPS 為 1.2 元，累計前三季獲利大增 2.22 倍，每股盈餘 3.35 元。李鐘培表示，第三季中國的噸毛利較去年同期大增 2.68 倍，噸毛利率由 20.3% 提高到 38.3%，增加 18 個百分點。



從總體經濟來看，未來中國的基礎建設、城鎮化力道會加強，環保要求也會繼續，李鐘培強調，未來對水泥業本業有信心，只要去產能、環保到位、基礎建設繼續，2019 年水泥價格有很大機會可以維持。至於未來的成長，國際化、能源、環保是重要引擎。