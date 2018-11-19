車王電估11、12月營收續增 投資15億元台中港區建廠

車王電 (1533) 下午舉行法說會，董事長蔡裕慶指出，受到胎壓偵測器出貨增加帶動下，繼 10 月營收成長，估計 11 月及 12 月還會向上成長。而考量美中貿易戰造成的影響，車王電預計將投資 15 億元在台中港區建新廠，預計 2020 年底完工投產。蔡裕慶指出，車王電過去 5 年投入轉型，投入研發、通路費用增加，導致獲利停滯，對股東感到抱歉，但所有產品都已經紮實到位，開始要推進到市場，公司獲利有機會逐漸成長。



車王電主要業務包括汽車電子產品線、儲能系統、智慧物聯網整合平台及車用鋰電工具。汽車電子中，車用大功率電力電子包括發電機智能電壓調整器 (VR)、整流器 (RX)、馬達驅控功率模組；另外，安全及電池控制模組則有胎壓監測系統、先進駕駛輔助系統。



車王電前三季依地區銷售來看，美洲占比 48.75%，歐洲占比 22.1%、亞洲占比 23.04%、其它占比 1.90%、內銷占比 4.21%。亞洲營收比重下降主要大陸車市下滑及伊朗影響。



車王電前三季稅後盈餘 1.87 億元，每股盈餘 1.9 元。今年 10 月營收 2.59 億，年增 16.57%，累計前 10 月營收 22.58 億元，年增 12%；蔡裕慶表示，預估 11、12 月營收還會上揚，主要胎壓偵測器出貨增加帶動。



而因應台灣產能提升，車王電預計明、後年台中港加工出口區將興建新廠，投資金額超過 15 億元，土地面積 6000 萬坪、建坪 1 萬坪，預計 5 年內投入 25 至 30 億元資金，並於年底、明年初動工，2020 年底完工投產，這段時間會租廠房和改善自動化。



車王電原本台灣與大陸生產的比重大約是六四比，在新廠完成之後，台灣的比重將高達八成，台灣的重要性將大增。此外，車王電積極開發新的產品，包括電動大巴、三電系統，以及物聯網、車聯網的相關系統。