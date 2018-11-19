元大金旗下元大銀上半年代理收付交易量居業界第三 獲得獎項肯定

元大金 (2885) 旗下元大銀發展電子金流服務及創新數位平台獲得《財金資訊》獎項肯定，在電子金流服務上，專注經營跨境 O2O 支付及校務金流平台，以跨界合作、策略聯盟模式，運用生態伙伴共享並互惠的資源，提升金流服務價值，上半年代理收付交易量為業界第三，除為台灣商家拓展客源及知名度外，亦間接推動國內電子支付之普及率。在新興科技的運用上，鑑於應用程式介面 (API) 有助於系統串接效率的提升，率先以 API 界接成為「金融區塊鏈函證服務」5 家先導銀行之一；此外更專注於虛實整合，提供一致化的服務體驗，將既有元大 e 櫃台、個人網銀、企業網銀行動化，並發展多元支付、繳費服務串接整合，未來亦將導入大數據分析，精準掌握客戶需求，創造良好客戶體驗。



因應數位浪潮，元大銀數位金融發展著重於與年輕客群溝通、優化數位平台便利性與流暢性、引導客戶至移動裝置，今年在客戶體驗的經營上大有斬獲，尤其掌握與客戶第一接觸的「線上申請」使用，當中信用卡的申辦更是化繁為簡，信用卡新申辦件數較年初成長十二倍之多。