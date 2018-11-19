【大行報告】國泰君安外匯：美元明年未必一枝獨秀

國泰君安外匯分析員徐惠芳發表報告指出，展望本周，歐洲央行及澳洲聯儲將公佈10月貨幣政策紀錄，披露更多央行方向。義大利預算問題繼續發酵，由於義大利不願意修改2019年預算計畫草案，意國與歐盟的關係持續緊張。英國行長卡尼將回答關於11月通脹的問題。本周重要資料包括：美國10月耐用品訂單、歐元區11月消費者信心指數初值、歐元區11月製造業PMI初值、加拿大CPI及零售銷售資料等重要指標。

強勁的經濟資料一直支援美元，刺激美匯指數反彈，市場關注美聯儲12月議息會議。雖然美聯儲近期鷹派論調，但投資者考慮到美國經濟當前較高的風險溢價，赤字以及政治僵局，市場預期2019年美國經濟增長放緩，美元明年未必一枝獨秀。

英磅在1.2800水準爭持，趨勢整固。技術上，英鎊曾兩次下試1.27以下後反彈，形成雙底形態。假如今次脫歐協議草案獲得英國國會通過，下一步提交歐盟委員會接受，估計英鎊有機會大幅度反彈，挑戰1.3240或1.3300阻力。若脫歐協議草案在英國國會反對下，英鎊可能再次下試1.2700或8月份低位1.2660支持。

上週五亞市時段，美匯指數疲軟，失守97關口，時段報96.92，由於美聯儲官員言論意外偏鴿，美元回軟刺激歐系貨幣及黃金走強。受美元走軟拖累，美元兌日圓走低，時段報113.30，日內跌幅0.30%。英鎊兌美元日內震盪上行，徘徊於1.28關口附近，時段報1.2804，漲幅0.23%。在英國脫歐部長拉布辭職，抗議與歐盟達成協議草案後，英鎊兌歐元一度大跌9%，創自2016年脫歐投票以來最大單日跌幅，投資者擔心英國首相文翠珊的英國脫歐協議可能被推倒。

歐洲時段，美匯指數下挫，創11月8日以來新低至96.53，市場對義大利預算擔憂有所緩和，歐元兌美元連續第四個交易日上漲，創自11月8日以來新高至1.1394。義大利消息指，義大利總理孔特正在尋求就該國政府的2019年預算與歐盟合作，令投資者憧憬意國財政預算風波能解決。英鎊兌美元上漲，英國首相文翠珊誓言，將按計劃帶領英國退出歐盟，此外，多位英國內閣官員決定留任也支持英鎊反彈。

美市時段，美匯指數大跌，兩位美聯儲官員對全球經濟增長前景發表謹慎性評論；現貨黃金見一周新高至每盎司1224.33美元，因美聯儲官員暗示，加息空間不大。若英國內閣順利通過脫歐協議後，歐盟峰會將在11月25日召開緊急峰會簽署協議，但目前英國內閣對脫歐協定問題仍未達成共識，英鎊在受脫歐協定憂慮拖累走低後，收於1.2834。美元兌歐元一度跌至一周低點

美元兌歐元一度跌至一周低點，義大利總理孔特尋求2019年預算案與歐盟合作，刺激歐元反彈至1.1415收市；美元兌日圓則跌至兩周低位；收於112.83。