【華冠投顧】月均線之上量能減、台積電未破前波低

鍾騏遠 分析師

美股 Nvidia 股價大跌，不僅影響費城半導體指數，同時也影響台積電股價表現，先前低點出現在 10/26 號的 217 元，這個低點若跌破，則台積電的股價趨勢將會改變，若後續 2018 年低點 210 不守，則台股將有走空的可能。唯，在此之前，市場將持續維持橫向整理的格局。

就技術線型來看，大盤目前的月線走平，明後天之後，月線仰角就會正向增加，是否帶量表態多方，仍須看今晚美股的表現。而多方的強弱指標，還是要看到跌到深處無怨尤的被動元件，繼上周達方 (8163)、蜜望實(8043) 強勢大漲之後，今天凱美 (5317)、立敦(6175)，帛漢(3299) 股價也帶量強攻漲停的表現。

如果漲價題材從矽晶圓開始，轉到 PCB 族群，現在再度來到被動元件身上，那麼我們是否該思考，多方的反彈攻擊，是否比我們想像的還要來的強呢？若此，我們的目光不能只放在空方標的身上，多方標的個股，不妨花點時間來瞭解，明年的題材將有可能是下一波多方的主流。

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