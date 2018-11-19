台股盤後－題材股單兵點火+金融穩盤 小幅拉尾站上9800點

受九合一選舉選前交投清淡影響，台股今 (19) 日表現平平，電子股權值股休息，靠有題材族群如汽車零組件，或跌深的蘋概股零星點火，加上金融股穩盤，終場加權指數小幅拉尾上漲 31.6 點，收 9828.69 點，漲幅 0.32%，收復 9800 點和 5 日線，成交量 916.65 億元。

據 CNBC 網站報導，川普擬取消加徵進口車關稅，汽車零組件股應聲大漲，麗清亮燈漲停，貿聯 - KY 漲超過半根停板，和泰車、車王電、怡利電、立凱 - KY、和大、東陽等都勁揚。

特斯拉供應鏈也馬力全開，美琪瑪飆漲停，康普、加百裕、台半都漲超過 7%，穩懋也強漲逾 5%。

此外，蘋概三王今天僅有股王大立光獨紅，以上漲 3.35%、3235 元作收，一口氣收復 5 日線、10 日線，後續可望持續挑戰月線。而台積電下跌 1.77%、收在 222 元，持續落在所有短期均線之下，若外資持續不買單，台積電股價接下來恐下探前波低點 217 元。鴻海則下挫 1.21%、收在 73.4 元，失守 5 日線。

雖然蘋概三王跌多漲少，但蘋概股今天由次族群散發蘋果光，良維漲停作收，力麗、華通、康控 - KY、宏齊、TPK-KY、GIS-KY 都走紅。

金融股今天也扮演穩盤角色，中信金、上海商銀漲超過 1%，安泰銀、富邦金、國泰金、元大金等都收漲，盤面上僅開發金、玉山金、日盛金 3 檔逆勢下跌。

整體來說，目前指數位階位於月線附近整理，台股呈現量縮盤整格局，隨著第 3 季財報揭露結束，看得出資金轉進題材股或是特定產業的跌深股「單兵作戰」，順勢預告年底的「押寶行情」展開，但因為選舉因素，指數難有特別表現，預期壓抑台股大致維持在 9800 點附近整理，短線選股重於選市。