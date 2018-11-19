張忠謀APEC拚外交對美提實體計畫對日送經濟合作期待

▲台積電創辦人張忠謀出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，也與美日領袖分別會談，各有不同收獲。（記者林柏年攝，2018.11.12） ▲台積電創辦人張忠謀出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，也與美日領袖分別會談，各有不同收獲。（記者林柏年攝，2018.11.12）

代表總統蔡英文出席「亞太經合會（APEC）年會暨領袖會議」的台積電創辦人張忠謀，昨日與美國副總統彭斯舉行會談。彭斯表示將會把台美自由貿易協定計畫帶回美國給川普。今 (18) 日，張忠謀又再與日本首相安倍晉三會談，張向安倍提出經濟合作期待，安倍則對台灣人民多次施予日本援助表達感謝，同時期待兩岸關係能透過直接對話和平解決。



彭斯是在昨天下午 1 時 30 分左右，在舉辦會議的郵輪上與張忠謀會面，主要談到自由貿易協定議題，張忠謀也代表台灣感謝彭斯最近在各種演說中大力支持台灣的自由民主制度，而彭斯則同意將台灣所提的台美自由貿易協定（FTA）計畫「帶回」美國。



根據中央社報導，國安會副秘書長蔡明彥曾轉述現場狀況，彭斯與張忠謀的會談時間長約 20 多分鐘，全程氣氛良好，蔡證實雙方有特別提到經貿合作，並觸及 FTA 議題。不過，彭斯事後並沒有說明川普政府會如何與台灣展開貿易談判，只表示會將 FTA 計畫帶回美國給川普作決定。

▲台積電創辦人張忠謀與美國副總統彭斯在 APEC 舉行會談。（圖／中央社提供）

今日議程則是以領袖閉門會議為最重要，各經濟體領袖將在會中討論一年來 APEC 各項工作與經濟議題，並在會後發表領袖宣言。



張忠謀也在今日下午與日本首相安倍晉三會談約 20 分鐘。安倍在會談中表示，期待兩岸關係透過直接對話和平解決，而張忠謀則指出，台灣希望能強化與日本經濟關係。安倍指出，台灣是日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值的重要夥伴，日本還希望在觀光等領域深化日台合作交流。



▲台積電創辦人張忠謀與日本首相安倍晉三在 APEC 舉行會談。（圖／中央社提供）

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