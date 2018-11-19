史上最大教育捐款！Michael Bloomberg18億美元捐贈約母校

前紐約市市長、彭博創始人 Michael Bloomberg 在 11 月 18 日宣布，將向其母校約翰 · 霍普金斯大學捐贈 18 億美元。

Bloomberg 在《紐約時報》上撰文稱，這筆資金將專門用於為中低收入家庭的學生提供獎學金和助學金，並將使約翰 · 霍普金斯大學在招生時永遠「不問家境」。

對於為何要向母校捐錢，Bloomberg 認為，任何合格的高中生都不應該受到其家庭財務狀況的影響，而被禁止進入大學，但在美國這種情況一直都在發生。因此他希望曾給予其機會的母校，也能夠永遠為其他人打開同等的機會之門：

「財務永遠不會再成為招生決策的因素，而學校能夠提供更慷慨的援助，用獎學金代替向學生髮放的貸款，這也將減輕許多畢業生的債務負擔，使校園變得更加多樣化。」

約翰 · 霍普金斯大學表示，這是迄今為止美國教育機構所獲得的最大一筆捐款。

該校校長 Ronald Daniels 還提到，Bloomberg 的這份「禮物」前所未有，也是具有「變革性的」，而這筆捐款將使該校從明年秋天開始取消學生貸款的財政援助計劃。

並且 Daniels 還承諾學校將永遠致力於錄取成績最好的學生，而不再考慮其是否有能力支付學費。

另外，《華爾街日報》指出，在這份 18 億的捐贈之前，Bloomberg 已累計捐贈了 15 億美元給他的母校，這也只是其 64 億美元慈善捐贈的一部分。

現年 76 歲的 Bloomberg 是世界上最富有的人之一，他於 1964 年從約翰 · 霍普金斯大學畢業，在 1981 年創辦了彭博新聞社。2001 年，Bloomberg 一度放棄民主黨身份，反而以共和黨人身份競選紐約市市長，並於 2002 年至 2013 年期間，成功擔任紐約市市長。

但《華盛頓郵報》在 10 月 10 日報導稱，Bloomberg 於當天宣布，他已再度註冊成為民主黨，而此舉也進一步引發關於其是否打算在 2020 年競選美國總統的猜測。