國際中橡與信昌化本周開法說 聚焦營運後市

台泥集團旗下國際中橡 (2104-TW) 與信昌化 (4725-TW) 本周一 (19 日) 將召開法說會，國際中橡今年以來營運逐季攀揚，第 4 季營運能否續強及對第 4 季與明年的展望，料將成法人關注焦點；信昌化第 3 季雖為連續 3 季獲利，但獲利表現較第 2 季衰退逾 8 成，第 3 季營運概況與後市展望也將備受關注。

國際中橡原名為中橡，今年 10 月中旬分割旗下事業，轉型為控股公司，其中，碳煙事業分割予「林園先進公司」、生技事業則給「全循環公司」，2 家公司均為中橡 100% 持股子公司。

目前國際中橡三大業務包括碳煙、生技與電池事業。印度碳煙事業部分，印度廠去年成功轉盈，並將分兩階段擴產，初期產能規劃為 15 萬噸，第 2 期擴充至 45 萬噸，有信心藉由在印度的投資，協助碳黑事業轉型。美國碳煙事業則是表現持穩，目前也規劃在歐美等地籌建年產能 15 萬噸的新廠。

電池事業部分，國際中橡旗下負責鋰電池事業的能元科技，在需求熱絡訂單增溫下，今年首季成功轉盈，去年其電池月產能 250 萬顆，原有產能已滿載，將增設第 2 條產線，營運可望逐季增溫，預計最快今年底月產能可達 1000 萬顆，且正規劃設置二廠，且 8 月時更打入 Uber 供應鏈，加入其空中載具研發計畫，明年營運展望樂觀。

中橡第 3 季稅後純益 10.2 億元，年增 63.84%，每股稅後純益 1.5 元；前 3 季稅後純益 26.34 億元，年增 36.6％，每股稅後純益 3.88 元。

信昌化今年以來由於市場供需失衡的狀況緩解，供需轉緊，加上油價上漲支撐產品價格，帶動其營運表現攀揚，第 2 季獲利創近 7 年以來單季新高。從市場供給狀況來看，今年中東地區新廠投入後，預計明年印度與中國市場還將新增約 69 萬噸產能，可能使供給情況更趨寬鬆，但明年在沒有新廠完工投產下，供過於求情況可能獲紓解。

此外，信昌化今年為提升產能利用率，也加入環己酮產品代工行列，並開發電子級丙酮、環己酮新品，及特殊環氧樹脂 (SMA)，以強化自身競爭力。

信昌化第 3 季稅後純益 2900 萬元，每股稅後純益 0.1 元，已為連續 3 季獲利，並較去年同期轉盈；前 3 季稅後純益 3.24 億元，每股稅後純益 1.11 元，同樣較去年同期轉盈。