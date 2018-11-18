〈台股風向球〉選舉倒數計時 國家隊穩盤氛圍濃 行情可望逐步加溫

台股上周周線連 2 黑，不過持續守住 9600 點關卡上，本周除了關注國際上川習會前的新消息不斷，國內將迎來周末的九合一大選，依過去 8 次縣市首長選舉前 5 日台股上漲機率高達 100% 來判斷，法人認為，「國家隊」穩盤的氛圍濃厚，尤其又進入財報空窗期、而川習會前氣氛不至於太差，還是可以期待一小波行情，惟留意個股輪動速度快。

本周國內最熱的話題聚焦在政治和選舉，法人認為，進入 11 月後加權指數死守在 9500 點心理大關上，除了市場期待川習會釋出利多訊息，令投資人恐慌情緒減緩，顯然可見有一股正發揮穩盤的力量，特別是進入選舉倒數計時，只要沒有太大利空來襲，繼續向上攻堅可期。

從外資過去一周的布局來看，合計小買 40 億元，然而，買超最多者仍是富邦 VIX 達 8 萬張，顯示對後市仍採取警戒態度，其次為友達 7.6 萬張，欣興 6.3 萬張，台聚和元大金逾 5 萬張，中信金、國泰 20 美債和元大滬深 300 正 2 均為 4 萬張上下，新光金和開發金也有 3.5 萬張。

而外資仍持續壓抑部分權值股，一周來賣超最多者是鴻海 3.1 萬張，宏碁和東元均 2.9 萬張，晶電和英業達 2.5 萬張上下，中石化、台積電和旺宏達 1.9 萬張，遠東新和微星也遭賣 1.5 萬張左右。

外資期貨淨多單上周五減少 4545 口至 37120 口，下周台指期不至於壓低結算，惟下周三後的 12 月期貨倉位是否可站上 4 萬口多空分水嶺，仍是重要指標。

另一方面，有市場主力透露，以過去操作經驗來說，選前 5 天是做多有較高機會賺到錢的時機點，特別是川習會前可期待雙方先釋友善訊息，且進入財報空窗期；然而，因國際面相當不穩，個股輪動的速度過快，「短進短出就對了」。

也要注意，投資圈憂心明年台股權值王台積電恐有衰退疑慮，對於大盤而言並非好事，若本週國家隊拉權值股引領行情，須謹慎留意選前假突破選後真拉回的狀況。