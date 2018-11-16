紅黃藍盤前一度反彈漲逾7％ 昨日股價一夜腰斬

在美上市紅黃藍教育美股盤前一度漲逾 7％，不過漲幅迅速收窄轉為下跌，昨日收盤跌近 53％。

11 月 15 日（周四）晚間，國務院發文，明確民辦園不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園。

受此消息影響，周四美股開盤，紅黃藍大跌 32%，三分鐘內跌幅擴大至 53%，日內兩次經歷熔斷而暫停交易。盤中，紅黃藍最低跌至 6.7 美元，最終收跌 52.97%，報 7.83 美元。

16 日（周五），紅黃藍公司方面今天回應第一財經稱，公司管理層已經召開緊急會議討論意見規定，將做出策略性調整；短期股價可能會有一定波動，接下來是否撤出幼兒園上市資本，要等待政策進一步安排。

紅黃藍公司管理層還對第一財經表示，由於政策剛剛出台，一時半會還不能決定應對策略，還需要去研究；關於新政策對紅黃藍目前造成的影響，該公司內部人士稱，最主要的影響是在股價上，但公司內部情況目前還好。

國務院意見提出，民辦園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市；上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。金融監管部門要對民辦園併購、融資上市等行為進行規範監管。

此外，意見提出，各地要把發展普惠性學前教育作為重點任務，結合本地實際，着力構建以普惠性資源為主體的辦園體系，堅決扭轉高收費民辦園占比偏高的局面。地方政府依法加強對民辦園收費的價格監管，堅決抑制過高收費。

意見指出，目前學前教育仍是整個教育體系的短板，發展不平衡不充分問題十分突出，「入園難」、「入園貴」依然是家長的一大困擾。主要表現為：學前教育資源尤其是普惠性資源不足，政策保障體系不完善，教師隊伍建設滯後，監管體制機制不健全，保教質量有待提高，存在「小學化」傾向，部分民辦園過度逐利、幼兒安全問題時有發生。

今年以來，政府多次強調教育產業的監管，其中一個重要的原因是資本過度擴張下對於公立教育資源的稀釋——無論是教師資源還是優質生源，都面臨民營私立的無情掠奪。更可怕的是，這種掠奪背後，買單的人依然是居民。從港股教育公司最新的財報來看，超高的毛利率和凈利率，是建立在過度消耗和吸納居民消費支出，和對於地方政府土地、財政減免、配套補貼等政策的使用基礎上，這是其迎來監管重拳的重要原因之一。

15 日深夜，紅黃藍官方發布公告稱，堅決支持《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》的頒布實施；紅黃藍始終積極響應各級教育主管部門號召，積極配合政府探索多層次辦園的模式，努力為促進學前教育和民辦教育的健康發展貢獻力量：「我們將認真研究政策導向，時刻堅持緊跟黨和國家的政策號召，努力辦好人民滿意的學前教育。」