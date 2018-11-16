【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

大盤今天以小跌 7.41 點開出後，雖一度有攻高企圖，但不敵逢彈減碼的賣壓，持續區間整理走勢。中小型股表現優於大型權值股，三大權值股中僅大立光走揚，台積電、與鴻海持續走弱，次族群則以橡膠、食品、電器、以及水泥表現較佳，整體盤面仍以個股表現為主。早盤強漲的印刷電路板個股，午盤漲幅略有收斂， LED 族群則開始輪場表現。指數終場下跌 29.37 點或 0.30%，以 9797.09 點作收，成交量則增加至 1163 億元。

蘋概三雄部分，股王大立光為三者中表現最強勢者，受到非蘋訂單報喜帶動，盤中一度大漲逾 3%，隨後漲幅收斂，終場上漲 1.13%，以 3130 元作收，雖仍未能站回 5 日線，但週線成功收紅；台積電因遭大摩大砍目標價，拖累其今日走勢疲弱，終場下挫 2.16%，以 226 元作收，失守昨 (15) 日收復的 5 日線與月線；鴻海股價開高不久隨即翻黑走低，雖尾盤獲買單拉抬，但仍未能站回平盤以上，終場小跌 0.27%，以 74.3 元作收，跌破 5 日線。

被動元件族群今日表現強勢，蜜望實大漲 8%，立隆電大漲超過 4%，信昌電、大毅、智寶、華新科、日電貿等也全數收紅，僅禾伸堂與國巨尾盤由紅翻黑，未能站穩平盤之上。

大盤走進量縮緩彈格局，技術面以波浪理論 B 波做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第三買點即將迎接第四賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師