【華冠投顧】幸運星-投機行情操作三守則：1.勿追高 2.勿與股票談戀愛 3.賺價差為王道！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：8163 達方、6552 易華電、3698 隆達、2492 華新科、6173 信昌電

放假囉…… 大家有沒有發現…… 今日大盤怪怪的？？？

昨晚美股開低，盤中大跌 292 點，盤中傳言美貿易戰中國將先低頭、巴菲特再度加碼股票，以及本周美股跌幅較深，使道瓊開低走高大漲 208 點，震幅超過 500 點。

一早台股受中美貿易戰有解及美股大漲激勵，開盤追價意願濃厚，指數立馬開高出量，但是許多開高的個股卻開高後走低、賣壓重重（早盤 MLCC 除了 8163 達方鎖漲停外，其他人氣追價股 2327 國巨、6173 信昌電、2478 大毅、2492 華新科…… 開高走低……）矽晶圓則全軍覆沒，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶…… 全面開高走低。連今天利多見報的人氣股 3698 隆達也現追現套！！還有太陽能股跌幅甚大……？這代表有阿尼奇早盤在調節股票…… 還好尾盤控盤者為了守月線，急拉權值股 2330 台積電、2317 鴻海、6505 台塑化、1303 南亞、2002 中鋼、2881 富邦金、2882 國泰金…… 最後一盤用力一拉就拉了 25 點…… 護盤明顯！！！成交量 1,162 億元。

星星之火持續燎原………… 投機行情持續輪動中！！切記投機行情操作三守則：1. 勿追高 2. 勿與股票談戀愛 3. 賺價差為王道！！！

10 月 30 日分享至今的 PCB 之王 3563 牧德 288→401.5，持續軋到外太空…..

PCB 之王前天延燒到 PCB 金帥帥 2368 金像電繼續創高大漲 4%...... 昨天燒到 PCB 3037 欣興持續大漲 5.09%，雞蛋水餃低價股 2323 中環已分享三天，也連漲三天囉…… 愛賺多少自己決定！！自行車變速器之王 1526 日馳分享以來天天飆漲停…… 今天依然是漲停板！！！9921 巨大、8933 愛地亞雙雙創高…… 愛賺多少自己決定！！

「一朵花店」6552 易華電！！再創新高！！從去年 6 月份 30 元買進，配股配息賺證後，今年又持續讓會員多次買進賺證！！！不只全國會員賺證，連粉絲也可一起賺證！！

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最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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