【顧德投顧】無言的推擠，多與空的奮戰

◆盤勢分析

昨 (11/15) 台股被政府軍強拉到 9800 點，今早盤還意圖強拉向上，股民不買單，一路被空方壓制到 9770 的低點，主要是半導體類股下殺所造成，與美國盤後半導體指標股的重挫有關；觀察上海綜合指數，今天挑戰季線，早盤開盤後就強漲，中盤後受到空方壓制，與季線碰觸收盤，勝負在下周。

昨費半指數的漲勢確立了短線向上的趨勢，但華爾街分析師對於半導體設備製造商應材（Applied Materials）本季展望失望造成盤後重挫 8.05%，普遍認為半導體景氣仍然衰弱，這是否是底部盤整區? 觀看台股的半導體類股今天跌幅達 1.95%，非常沉重；要觀察美股晚上這隻腳否會拉回，如果能不跌破這個上升趨勢，似乎還有復甦的可能。



美國經濟強勢狀況有趨緩的跡象，美國勞工部昨公佈首次申請失業救濟金人數較前週增加 2,000 人至 216,000 人，比經濟學家的平均預估 21.4 萬人為高，也仍低於一般認為 30 萬的經濟健康水準，短時間並不需要太憂慮。

美中貿易戰開打超過半年了，上市櫃公司第 3 季認列大陸轉投資收益，一舉衝上 999.79 億元，逼近千億元，為歷史單季第 3 高，似乎未受中美貿易戰烽火影響，不過未來第四季與明年第一季的財報是否仍能亮麗？充滿隱憂。

至於美國宣布沙國記者遇害的事件，將對相關沙國人員進行制裁，試圖美化在國際間對處理美沙事件的觀感；此事與川普總統日前干涉沙國企圖減產油價是否有關? 而對於減產這件事情，俄羅斯傾向仍維持增產的想法，因為為了填補先前制裁伊朗 的供給空缺，產能已經拉高到歷史新高，很難再回頭，這與市場佔有率的「賽局理論」有關；市場傳言明年初俄羅斯還可能繼續增產；油價似乎仍有可能下滑，下午 1:53 分紐約商業交易所的 12 輕原油期貨報價來到 57.24，小漲 1.5 元，有多跌升反彈的味道。

面對下周一，仍然觀盤重點在於上海綜合指數是否能夠成功站到季線以上，這與台股能否站穩 9800 點息息相關，美股則觀察費半指數的動態與 S&P 是否能夠站回月線；如果不行，相信對於台股又是一波挑戰，操作上仍以跌深的油價相關股票為準，因為這次油價下跌一定會對於今年第四季與明年第一季財報產生影響。

林開誠 分析師

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