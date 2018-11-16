【華冠投顧】持續留意震盪雙巴

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨晚美股大漲，費半也大漲 3%，但是今天台股電子類股卻是相當不給力，特別是 2330 台積電，昨天 ADR 還收漲，但是早上卻是開低走低，收破前天的短線跳空缺口，大盤今天雖然量增，但是也是震盪收破 9800，大致上就是如我這兩天所說的，持續留意雙巴整理盤，整體就是 9616~10014 間震盪整理，等待方向，而這段期間就是個股表現機會大。

類股方面今天盤中被動有一波攻勢，指標股 2327 國巨一度挑戰月線但是尾盤還是收黑，反倒是其他表現較好，8163 達方收漲停、8043 蜜望實也收漲 8%，僅有 3026 禾伸堂收跌 1.4%，而近期最亮眼的則是自行車族群跟 IC 基板與 PCB 族群，雖然短線自行車族群較強但是整體量能較小，而從結構來看是 PCB 族群較為強勢，其中以 6552 易華電結構最為強勢，但是要留意籌碼面 400 張大戶連續三週退潮，要留意高檔出貨的狀況。

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