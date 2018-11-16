歐股盤前─市場關注英國政局 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.4%

因無法認同首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議草案，數名英國政府閣員請辭，政治動盪恐加劇，引發市場高度關注；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.44%。

台北時間週五下午 3 點 35 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.44%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.45%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.46%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.08%。

英國與歐盟已就脫歐協議文本草案達成協議，梅伊日前召開內閣會議，歷經逾 5 小時討論後，宣稱取得內閣對脫歐協議的支持。

但英國北愛爾蘭大臣 Shailesh Vara、脫歐大臣 Dominic Raab 等人隨後便宣布，因無法認同梅伊提出的脫歐協議草案，決定辭職。

在閣員相繼請辭的情況下，週四英鎊重貶，貶幅一度創逾 17 個月最大。

據傳美國將暫緩對中國進口商品提高關稅，雖然該消息隨即遭到美國官方否認，但市場仍看好美中貿易爭端可望緩解，週四美股反彈。

昨 (15) 日道瓊工業指數收漲 208.77 點(0.8%)，至 25289.27 點；標普 500 指數收漲 28.62 點，(1.1%)，至 2730.2 點；那斯達克指數收漲 122.64 點(1.7%)，至 7259.032 點。

週五亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指上漲 0.41%，深證成指上漲 0.75%；南韓 Kospi 指數上漲 0.21 %，日經 225 指數下跌 0.57%；台股收跌 29.37 點，至 9797.09 點。