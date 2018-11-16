擔憂Switch銷售疲軟 任天堂股價大跌近10%

日本任天堂 (7974-JP) 股價週五大跌近 10%，是公司自 2016 年以來最大的單日跌幅。主因除了受到 Nvidia Corp(NVDA-US) 業績的拖累之外，公司也遭投資機構下調目標價。

受美國晶片設計公司 Nvidia Corp 以低於預期的獲利影響，日經股市今天走勢不佳，特別是相關個股。任天堂主力遊戲機 Switch 遊戲機上，使用 Nvidia 的 Tegra 處理器，交易商表示，Nvidia 的業績引發了人們對 Switch 可能銷售疲軟的擔憂。

任天堂週五收 31860 日圓，是 2017 年 5 月以來的最低。

任天堂股價 (圖表取自 Google)

Pictet 資產管理公司策略師 Takatoshi Itoshima 表示，先是蘋果 (AAPL-US)，接下來是 Nvidia，這些公司的業績走弱，為全球科技及晶片業的前景奠下基調，相關的日股也可能因此停滯不前。

他表示，除了美中貿易問題之外，還有其他全球性因素，如英國的政治不確定性，以及對義大利的擔憂，投資人現在不願承受風險。

大環境因素之外，任天堂也被投資機構看衰。大和證券分析師 Takao Suzuki 表示，在訪問了公司官員之後，仍維持任天堂的「買入」評級，但目標價由 55200 日圓下調至 54200 日圓。並將截至 2020 年 3 月的下個財年運營利潤預期下調 90 億日圓，至 3690 億日圓。

Switch 今年的銷售放緩，但公司未調整銷售目標，仍訂為 2000 萬台的全年目標，代表至明年 3 月前，需要銷售近 1500 萬台 Switch。