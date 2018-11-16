12月15日「單車傳愛日」 邀請熱情有活力的您共襄盛舉 愛如甘霖～在歡笑、汗珠踩踏的獨老送餐過程，滋潤每個需要的角落

文．理善國際關懷協會林冠伶

中午，陳伯伯手拄著拐杖步履蹣跚地走在田梗，迎接送餐的志工…」台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會 (下稱甘霖) 林錦雪執行長回憶起這一幕，用低沉聲音補述：伯伯只是心疼與擔心送餐人員安全… 人與人之間的愛像甘霖源源不絕。

甘霖源於美籍宣教師「高甘霖」牧師的感召而成就這一系列愛的事業。高牧師於一九四五年離開美國富裕家鄉，來到因戰後資源缺乏的台灣。在台期間，於醫療、社區、婦女及幼兒的服務都不遺餘力。

甘霖於民國八十三年成立松柏中心，服務過程中接觸獨居長輩，身邊沒有備餐的人，一頓餐成為生活中最大的問題，緣於心疼而開始率政策之先送餐給獨居長輩。八十八年在政府委託下，正式承接台中市的送餐服務。甘霖一路走來，總共送出二一六萬份餐食，可以堆疊出十六座 101 大樓，跑了一五三萬公里，可以繞台灣九百五十圈。

基金會送餐給獨居長輩，無論資源再拮据，仍以弱勢族群的需要為己任，建立甘霖服務的核心價值。送餐服務是依長者身體狀況而調配個別化餐食，失智、失能長輩除給予照顧，並依長輩的身心狀態，提供個別化的幫助與訓練。就退休銀髮族，提供多元課程的長青大學，豐富其晚年。

甘霖的日照服務有：樂多家園照顧中重度失智型，柳川家園及人瑞家園是混合型。甘霖服務也以家庭為中心，除了個案並將服務擴及家庭支援系統，如：成立「溫馨上午茶─家庭照顧者支持團體」，每年九月國際失智月舉辦「失智家庭照顧者感恩分享會」。甘霖從照顧經驗中學習和成長，並於服務中發展創新，為打造「友善高齡」的社會而努力，讓長者能在地老化、健康終老！

12 月 15 日我們一起當個「送餐天使」傳遞愛，讓這個城市變得不一樣！

甘霖的送餐服務從無資產到善心人士無償出借屋舍作為中央廚房，爾後，隨著送餐量增加，歷經兩次搬遷，到現在位於安和路的送餐中心，每天製作千人份餐食，服務已擴及台中市九區，最遠到達彰化的芬園，已是全台中市送餐量最大的服務單位。

送餐服務不僅是提供午餐，送餐人員可以給長輩噓寒問暖的問候，時而注意長輩的身體、情緒狀況，協助處理緊急突發事件，讓送餐服務不只是送便當而已。

從九十七年辦理第一屆單車送餐日～「輕騎鐵馬報佳音，甘霖餐食傳溫馨」活動，廣邀民眾擔任送餐一日志工，關懷長者，迄今已有十一年。

今年，第十一屆「單車傳愛日」將於十二月十五日舉行，活動報名緊鑼密鼓進行中，在聖誕節前夕，邀請大家一起參與騎單車送餐給長輩的活動，把這份愛親自送給台中市九百多位弱勢長輩和身心障礙的朋友！讓愛的流動不停歇。

愛的「善循環」永不止息！

甘霖送餐服務，不止是送一份餐食，更是串起社會大眾的愛，將愛與關懷送進家中。「理善國際關懷協會」秉持「理善」觀念的倡導與推廣，愛是永不止息，讓愛的「善循環」一直在這個社會上接力。

本會採訪甘霖時，七十二歲的執行長林錦雪真誠地道出數十年社會工作面臨的多次困境，總能在善的信仰下，獲得各界資源挹注。此次「單車傳愛日」活動報名費三百元，一改以往免費活動參與，致使十二月十五日送餐天使報名車友明顯不足，活動報名截止日已由十一月十五日延長至十一月三十日，執行長仍不改勇往直前無畏懼的態度，相信善的力量會源源不絕的啟動。

筆者跟著甘霖的夥伴們一同享用送餐的餐食，健康而美味的食物不禁讓人想起獨老收到溫熱餐食的神情。一句「阿公，送便當囉！」是每天中午長輩耳邊熟悉且期盼的聲音，十二月十五日邀請您成為傳遞愛的天使，在歲末時分給予獨居長者特別的聖誕禮物與祝福，請各界踴躍參與「單車傳愛日」活動。

來源：《理財周刊》 951 期

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