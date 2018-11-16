十月營收創歷史新高 三檔高成長股有看頭 時間波為反彈主架構 基本面強度列為優先

上市櫃公司十月合併營收 3.32 兆元，創歷史新高；而個股營收創歷史新高者 92 家，優於九月份的 87 家，也較去年同期的 69 家更多。其中未來成長能見度高者，將成市場焦點。

文．馮泉富

日前在全球總市值最大的公司 Apple 與費城半導體指數領跌之下，美股道瓊指數出現單日重挫六○○點的黑 K，終結了市場對反彈波的期待。在美股走勢轉弱的氛圍之下，台股要獨自挑戰萬點成功誠屬不易。

企業增長動能趨緩 本益比下修的第一個理由

我們不得不冷靜思考，究竟美股還有沒有機會繼續反彈，讓具有代表性的 S&P500 指數收復六十日線呢？首先，由企業獲利的基本面談起，股價不只與財報上的獲利有關，更重要的是反映未來的獲利增長動能，因為這牽動著市場估值模型裡的最重要因子－市場認同的本益比。

根據 CFRA 與 S&P Capital IQ 資料顯示，S&P500 指數成分股今年第三季的整體企業獲利年增率預估接近二五％，與今年前兩季差不多，而現在進行式的第四季獲利成長率估計將滑落至一七．五％，重點是明 (二○一九) 年第一季獲利成長率預估將剩個位數約九．三％(華爾街多數法人的預估均值約八％)。

雖然企業獲利持續成長，但增長力道已較今年十分明顯的趨緩，這是市場本益比被下修的第一個理由，目前的標普 500 Shiller 通膨調整後本益比約三十．五。中長期增長動能趨緩也可以由另一角度窺知一二，根據摩根大通的統計資料顯示，上半年全球資本支出 (不含中國) 年增率僅接近五％，低於原先預期的七．四％。

若單純就美國本身來觀察，美國第三季企業投資十分疲弱，創下二○一六年第四季以來最差表現，衡量企業投資的關鍵指標「非住宅固定投資」，第三季只微增○．八％，遠遠不及第二季的增長八．七％和第一季的一一．五％，將會影響企業中長期的成長力道，進而干擾反彈波強度。

聯準會於日前剛結束的 FOMC 會議後聲明稿中表示，決議目前維持聯邦基準利率於二～二．二五％區間。不過，其對經濟活動強勁增長、失業率下滑至 Fed 目標水準以及持續樂觀看待消費與家計支出的未來趨勢等，均顯示 Fed 對美國經濟的看法又較九月份會議更為正面一些。

公債殖利率上升 本益比下修的第二個壓力

聲明稿重申未來將漸進式升息，對照目前美國就業市場穩健，核心 CPI、PCE 數據年增皆於二％以上，加上十月薪資年增率更來到三．一四的十年新高強勁增速，均透露十二月美國再度升息已經勢在必行，根據 Bloomberg 統計聯邦利率基金期貨 (FFF) 所隱含的升息時點顯示，十二月份加息一碼機率在當日會議後上升至七四．四％水準。

反映在美元指數上，攀升至九七．六九，再創波段新高；兩年期美國公債殖利率也一度來到二．九七三％，十年期公債殖利率三．二三九％，皆再度創高。眾所周知，利率升高不只會壓抑房地產市場，也降低了耐久財的消費，尤其是美國公債殖利率是所有金融商品的定價基礎，對金融市場有定錨作用，一旦公債殖利率快速上揚，將引發資本市場重估調整，股市被認同的本益比，下修壓力增加，市場信心修復的時間將再拉長。

出口旺季提供 股市反彈短線題材

由於美股仍受到上述的兩大因素干擾，初步研判美股反彈波的強度將受到壓抑，這時候美國十二月十九日的 FOMC 利率會議與經濟預估報告就非常關鍵，如果 FED 明年的升息次數降低一次 (國際油價重挫之下是有機會的)，等於預告了明年下半升息循環可能近尾聲的重要訊號，美股有可能因變數明朗化而利空出盡，再度轉強。

相對的，在十二月十九日的 FOMC 利率會議結束前，美股的反彈波可能呈現區間整理盤，來回震盪。因此，假設沒有美股的助攻之下，台股加權指數挑戰萬點之路就得靠本身的景氣基本面來推升。

由於十一月～十二月為美國的消費旺季，根據市調機構 eMarketer 的預估，今年年終購物季美國線上零售額可望年增一六．六％至一二三七億美元，占整體零售額比重達到一二．三％，實體零售額可望年增四．四％至八七八四億美元，整體零售總額可望達到一．○○二兆美元，較去年成長六％，是二○一一年以來最大成長率。

這樣的亮麗數據將讓市場對依賴出口的台灣重燃期待性，回推出口時間落點，十～十一月台灣上市櫃公司的營收應該不差，可由十月營收比對得到驗證。

觀察全體上市櫃公司十月合併營收達三．三二兆元新台幣，創下歷史新高紀錄，年增十一．六五％；統計上市櫃公司十月合併營收創歷史新高的家數達九十二家，優於九月份的八十七家，也較去年同期的六十九家明顯增多。十月營收創新高的個股中，傳產股四十七家、電子股四十五家，占比各半，傳產次族群以生技醫療十家最多，電子次族群則以半導體相關十一家最多，電子零組件、電腦及周邊設備各以十家緊追在後。

目前股市整體本益比已被大幅下修，留意其中有無被錯殺的標的，是選股線索之一。另外，若考慮出口旺季高峰過後的循環性風險，淡旺季落差不明顯，股價修正時間夠長，產業趨勢透明度夠高的個股，也是近可攻退可守的選股依據。

祥碩十月營收創歷史新高

按照上述條件，可關注以下個股。祥碩 (5269)，十月營收四．五億元，創歷史新高，月增三．七四％，年增一一○％。祥碩營運策略為成為周邊 I/O 規格領先者，高速傳輸介面 IP 開發為公司研發重點，專注於高速資料傳輸介面包含 USB、SATA、PCI Express 介面，明年產品規格持續往 USB 3.2、PCI Express Gen 4 前進。

未來將持續拓展 OEM business，幫 AMD 客製化南橋晶片 I/O controller 為成功例子。由於明年 AMD 於 DT 市場市佔率將續增，祥碩 I/O controller 出貨量可望隨之成長，預估明年出貨量約為一五三○萬顆，年增三八．六％，營收比重將提升至五九％。法人預估明年稅後淨利約為十二．○一億元，約年增三二．九％，稅後 EPS 估為二○．○一元。

欣興第三季 EPS 優於市場預期

欣興 (3037)，十月合併營收七五．五九億億元，創歷史新高，月增四．七％，年增一七．九九％，第三季每股盈餘○．七元，優於市場預期。展望未來，由於資料中心的長線成長明確，先進應用(如 AI、ADAS、5G) 要求更高處理能力，預估 ABF 載板定價環境轉佳，加上 SLP/RFPCB 的良率將大幅提升。ABF 上行週期將帶動中長線獲利成長，股價目前具低價優勢。

和大明年 EPS 約六．六三元

和大 (1536)，十月合併營收為六．五一億元，創歷史新高，月增九．九八％，年增一四．四五％。由於 Tesla 出貨量持續放大，明年 Tesla model3 在中國、歐洲開始銷售，預估明年 Tesla 出貨金額仍有五○％以上之成長，明年佔整體營收比重可望突破三成，成為和大最主要成長動能。

電動車將成為未來汽車主流之一下，由於沒有引擎聲響，對整體齒輪磨合消除噪音要求更為提高，和大身為 Tesla 原始供應鏈，減速齒輪箱組件技術能力獲得國際大廠認證，預估自明年起，對中國車廠、歐洲大車廠訂單將陸續出貨，北美前三大車廠之一的客戶也將透過 Borg Warner 出貨，電動車將可帶動和大業績呈現快速成長。法人預估明年和大毛利率可望提升至三三．一％，預估 EPS 約六．六三元，年增約二一．七％，為少數成長透明度高的汽車零件廠。

來源：《理財周刊》 951 期

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