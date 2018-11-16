文．洪寶山 (理財周刊發行人)

二○○六年，時任總統的陳水扁指派台積電董事長張忠謀擔任特使，參加亞太經濟合作會議 (APEC) 非正式領袖會議。對當時的環境來說，張忠謀是張好牌，不但可避開敏感的兩岸問題，更因張忠謀的國際知名度，可彰顯台灣在高科技的卓越成就。

二○一八年張忠謀再度接下任務，要為蔡英文總統出席 APEC，睽違十二年，張忠謀再度代表台灣參與 APEC，他表示「老驥伏櫪，志在千里」。二○○九年，本已退休的張忠謀回鍋重掌台積電執行長，那時就說了「我是老驥伏櫪，志在千里」，這一上場，直到今年六月他才正式退休，從一九八七年創辦台積電，他改寫半導體重要里程碑，創下無數世界級成就，台積電成為奈米技術領先全球的標竿企業、台灣的中流砥柱。

張忠謀曾說：「台積電從來不是萬里無雲，每年挑戰都很大，挑戰來自四面八方。」看看台灣的處境何嘗不是充滿挑戰，半導體教父張忠謀以實際行動率台積電打下全球的萬里江山，而台灣卻沒有跟上台積電的腳步再創經濟奇蹟的榮景，我們需要政府領導人也能有張忠謀志在千里的遠見與氣魄，帶領台灣突破各方挑戰。

天行健，君子以自強不息。這樣的力量體現在張忠謀身上，他以「志在千里」示範了推動台積電「穩定成長」的奇蹟，愛台灣的有識之士若能體會一二，拚經濟應不致再汗顏於其他亞洲小龍。

如今，張忠謀再度銜命出席 APEC，又再提「老驥伏櫪，志在千里」共勉，這表示雖然十二年過去了，他還是有千里之志。二○○九年回鍋的張忠謀用雄心壯志為台積電打下萬里江山，二○一八年張忠謀再立壯志，希望喚醒全民同心拚經濟，再創台灣經濟新奇蹟。

從張忠謀行前記者會的發言，可看出他已經看到數位經濟的未來，他提出數位經濟發展，使得貧富不均加劇，並出現「補貼產能、對智慧財產權不尊重、高關稅及對隱私沒保護」四個問題，這也是現在中美貿易戰的問題，而問題必須解決。

APEC 從十一月十二日至十八日在巴布亞紐幾內亞登場，除期待可與更多國際領袖交流，也針對問題能有解決之道，更希冀張忠謀的「志在千里」心態引起更多人共鳴，進而起而效法。

來源：《理財周刊》 951 期

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