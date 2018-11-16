備抵呆帳大增 高雄銀前三季獲利年減三成 未來提高外匯比重增營收

受慶富案不良債權影響和強化財務結構，高雄銀 (2836) 前三季增提備抵呆帳 6.35 億元，較去 (2017) 年同期增加 3.64 倍，導致稅後淨利及每股純益雙降，惟外匯表現亮眼，將是高雄銀未來發展重點之一。高雄銀前三季外匯承作量 66.13 億美元，年增 42.83%。從存放款結構觀察，外幣占比皆為 13%，較去年底成長超過二成。



總經理王進安表示，為調整資產獲利結構，將持續加強美元存款當後盾，提升外幣存放款比重，增加利率較高的外幣債券的操作部位，以提升獲利績效，以今年存放款利差為例，較去年增加 2 個基準點，顯見資產結構出現成效。



資本結構部分，因 9 月發行無到期日非累積次順位金融債券 8 億元，第一類資本比率提升至 8.71 億元，將達到資本適足率 8.5%。



淨收益方面，利息 19.65 億元，占超過七成比例。王進安表示，目前手續費占比 14%，未來目標是追上同業較高手續費比例，來到 20%。



高雄銀於 14 日召開法說會，公布前三季稅後淨利 3.66 億元，年減 31.07%，稅後每股純益 0.35 元，年減 35.19%。



王進安解釋，因去年第四季起，針對慶富案提列不良債權提存備抵呆帳，造成連二季稅前淨利虧損，直至今年第二季開始轉虧為盈，以稅前表現來看，第三季淨利 9.57 億元，年增 29.85%，顯示維持業務成長力道。