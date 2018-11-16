銀行公會深耕法遵洗防規範 籌組「集體自律機制」深入當地探討問題

APG(亞太洗錢防制組織) 來台互相評鑑今 (16) 日落幕，但台灣對於洗錢防制與打擊資恐防範作業仍持續進行，銀行公會理事長呂桔誠今天說，銀行公會籌組的「集體自律機制」已先後到東京、紐約與洛杉磯與當地業者深入座談，了解當地問題，盼能協助業者深化法遵與洗防作業。

國銀近年來競相前往海外設立據點，因應海外金融監理日益趨嚴的態勢，銀行都將法遵列為重點業務，尤其在兆豐銀行紐約分行遭美國重罰後，更讓國銀心生警惕，不敢輕忽法遵與洗防作業的重要性。

呂桔誠今日以台銀董事長身分出席「2018 台灣銀行藝術季 - 攝影季」頒獎典禮，身兼銀行公會理事長的他，自 2016 年 9 月接任銀行公會理事長後，便積極率領銀行團，前進海外舉行法遵研討會，深入了解當地市場文化與法遵規範，避免國銀在海外市場因不熟法規，而誤踩法遵紅線。

呂桔誠透露，銀行公會今年籌組「集體自律機制組織」，前進海外與當地金融業深入交流，目前已先後到國銀設立分行的城市，包括東京、紐約與洛杉磯等地與當地金融機構交流，預計 12 月將前進香港舉辦座談會。

呂桔誠說，集體自律組織會議主要是為了與當地金融業者交流，深入了解當地法令遵循與洗錢防制等問題與做法，對於金融業在洗防作業與法令遵循上，具備正面效益。

對於 APG 此次來台互相評鑑，據了解，APG 對台灣這兩年的努力進步感到印象深刻，尤其對銀行公會在洗錢防制與法令遵循努力格外印象深刻，評鑑委員認為，全世界很少有公會因為洗錢防制與打擊資恐的積極努力，並有直接的貢獻給予高度肯定。