開發金講座連續6年臺大開課 課程範圍涵蓋私募基金、數位金融

開發金控 (2883-TW) 自 102 學年度開始，每學年安排一學期與臺灣大學合作於商學研究所開設「中華開發金控講座 - 創業投資與投資銀行實務研討」課程；隨著開發金控轉型及規模擴大，從六年前主要分享創投實務經驗，到現在 107 學年度的課程規劃涵蓋私募基金和數位金融等創新業務。

累積五年的開課程驗，開發金控今年已第六年在台大開課，107 學年度除維持由高階主管親自授課，並安排十位不同專業的同仁擔任導師，主要以個案研討的活潑形式帶領學生深入業界的思維。中華開發資本副董事長陳鑫為本次課程揭開序幕，他連續六年到臺大授課，和同學分享的不只是超過三十年的投資經驗，還有必須具備的「認真態度」。

臺大教授陳文華表示，近年來在台灣不只是政府、學校及企業都積極在推動創業創新，許多的加速器及新創基金陸續成立。因應這一個趨勢，中華開發在六年前和台大商研所共同規劃此講座課程，六年來也依據學生的反饋逐年調整課程的授課方式，每年都吸引大量的學生來修課。

陳文華認為，開發金控是國內最具規模及最有經驗的創投基金管理機構，其對培育台灣未來的創業及創投管理的人才出錢出力值得肯定。本課程主要希望能夠藉由講師的實務分享來激起學生對創新創業的熱情，同時藉由導師群來輔導學生針對項目投資案進行投資評估，讓想進入創投行業的學生能有理論跟實務印證的機會。

「中華開發金控講座 - 創業投資與投資銀行實務研討」107 學年度的講師群陣容堅強，包括中華開發資本副董事長陳鑫、總經理何俊輝、資深副總楊鎧蟬，凱基證券董事長許道義及中華開發創投董事長劉紹樑等；課程內容包括基金募集、創投案源開發、金融科技創新和國際資本市場運作等。

開發金控認為，教育是最好的投資，經驗傳承更是企業回饋社會最直接的方式，透過與學子分享長達近六十年的金融實務經驗，就是企業社會責任的最佳展現。