最大車貸平台微貸網完成在美掛牌：開盤首日股價上漲2.5%

美東時間 11 月 15 日，金融科技公司微貸網在紐交所正式掛牌交易，股票代碼為 WEI。微貸網本次共發行 450 萬股 ADS（美國存托股票），融資約 4500 萬美元。其 IPO 承銷商為摩根士丹利、花旗和尚乘集團（AMTD）。

首日收盤，微貸網股價報收 10.25 美元，較發行價 10 美元上漲了 0.25 美元，漲幅 2.5%。

微貸網成立於 2011 年 7 月，總部杭州。據其 IPO 招股書顯示，微貸網主要業務包括專業信貸和消費貸款。招股書介紹稱，按 2015 年、2016 年和 2017 年每年的貸款量計算，微貸網市場市佔率占比 35%，是中國市場上最大的汽車支持融資解決方案提供商。

截至 2018 上半年，微貸網的 M3 逾期率保持在 0.6% 至 0.8% 之間，線上活躍投資人數達到 52.1 萬人，年增率增幅 56.46%。

圖片來源：微貸網招股書

中國網路金融協會信批系統此前的數據表明，截至 2018 年 2 月 28 日，微貸網成交額達 1708 億元，交易總筆數超 440 萬，投資總人數達 85 萬。

據招股書，截至 9 月 30 日，微貸網今年前三個月總凈營收為 29.1996 億元（約合 4.41 億美元），凈利潤為 4.947 億元（約合 7476 萬美元）。