泰斗Paul Tudor Jones：聯準會升息或引發信用危機 掀起驚悚時刻

對沖基金界的投資傳奇 Paul Tudor Jones 曾因成功預言 1987 年股災而聞名，周四他在一場經濟論壇上發言唱衰美國企業債市場，並認為美國減稅政策刺激聯準會繼續升息，可能導致泡沫破裂。

他表示，「從 5 萬英尺的高空俯瞰」，全球可能正處在一個債務泡沫中，全球債務占 GDP 的比重處於歷史最高。股市、債市、信用、房地產的股指都過高。由於債務持續增加，但底層的經濟基本面增速不振，市場正處在非常具有挑戰性的時刻：

「2007 年惹來麻煩的是房市和按揭信用市場，這一次的危機可能由企業信用最先爆出，過去幾天的跡象值得關注。整個企業信用市場將首次面臨壓力測試，可能會產生一些真正恐怖的時刻，泡沫的裂口已經開始急劇顯現。本輪信用泡沫之所以可怕，是因為流動性在太多市場已枯竭。」

他認為，川普政府去年通過的減稅政策提振了經濟活動，令聯準會堅定了貨幣政策正常化的步伐，最終將導致泡沫破裂。分析注意到，這位億萬富翁可能很含蓄地批評了雷根時代以來最大規模減稅：「雖然減稅在聯儲開始升息前就被承諾了…… 如果我們知道升息是這樣的路徑，也許就不會設計當初的減稅了。」

他認為，之前的零或負利率時代鼓勵了過度借貸，令市場處在今日這樣一個危險的位置：「目前的槓桿水平可能構成系統性威脅，結束十年大放水是對全球政策制定者的真正考驗。」他依舊預計 12 月聯準會會按計劃升息，但從那次 FOMC 會議起會「開始對未來的升息規劃閃爍其詞」：

「看看過去兩三個月發生了什麼，內外部因素同時作用於美國經濟，美國信用債市場出現了一定崩潰的跡象。聯準會肯定會再度升息，然後可能按下暫停鍵。聯準會若不停止縮表，殖利率和信用狀況將崩盤；聯準會若暫停升息，美股會漲。下一個值得關注的是短期利率債交易，可以用來窺探何時停止升息。」

多家媒體分析指出，Paul Tudor Jones 提到的「信用債市場泡沫裂口顯現」，可能值得是「百年老店」通用電氣的企業債深跌。華爾街見聞提到，本周該公司 56 億美元的永久債券殖利率躍升至 13.1% 的歷史新高，2035 年到期、票面利率為 4.4% 的債券價格大跌 2.5%，接近 82 美分：

10 月底以來，GE 各種債券下跌幅度從 5% 到 18% 不等。債券持有人積極買入信用違約掉期（CDS），令這一保護機制的價格在 11 月翻了一倍，未償付的掉期合約金額翻了兩番至 8.36 億美元，是全球企業借款人中最高的一家。

國際評級機構穆迪、標普與惠譽都下調了 GE 企業債信用評級，僅比垃圾債高出三檔。雖然 GE 評級仍屬投資級，市場交易價格卻是垃圾級的價格，整個信貸市場都受此攪動風起雲湧。

彭博社引述 Legal & General Investment Management America 全球信貸戰略主管 Jason Shoup 指出，利率上升、財政刺激力度減弱、企業盈利走弱及評級下調潮的到來，意味著十年來投資評級最差的一年正由債券暴跌開始，2019 年對於美國企業債而言將是艱難的一年。

金融部落格 Zerohedge 指出，已有多位市場老兵指出了通用電氣債券問題的不良預兆。雙線資本 CEO、被華爾街成為「新債王」的 Jeffrey Gundlach 表示，對於高等級債券市場來說，企業債已是最危險的領域。古根海姆全球首席投資官 Scott Minerd 認為，GE 債券被拋售只是可投資級別信用債「滑坡與崩盤」的開始。管理資產規模超過 4800 億美元的 Aviva Investors 美國可投資級信用主管 Josh Lohmeier 也指出，從「先行者」GE 債券可以得知，整個調整過程將非常混亂及痛苦。

不過 Paul Tudor Jones 還是給美股投資者帶來了「一線希望」。他認為，美股近期重演 1987 年的股災可能性不大：「股市就更有意思一點，就算經濟會面臨挑戰，可能明年起增速放緩，但也不代表美股一定會進入一個熊市——不過，沒有人知道熊市是否會到來。」

從今年初開始，他就不斷預言金融泡沫即將破裂。2 月時曾表示，通過保持低利率，聯準會無意中吹起了一個金融泡沫，目前的情況很像 1999 年前後的美國市場。6 月時他也稱，與金融危機期間相比，現在央行擁有更少的貨幣政策空間，財政的靈活度非常有限，多年「放水」讓任何一種資產都高估了。因此，一旦發生下一場經濟危機，事情將變得更加可怕。