晶片業成長確實放緩 但這回狀況多糟糕？

全球最大半導體製造設備廠 Applied Materials (應用材料) (AMAT-US) 週四證實產業放緩，但也稱這回將比過去幾次衰退更溫和。

應材週四公布第四財季獲利，且前瞻令人失望，盤後重挫 8%，整個晶片市場更加黯淡，同日 Nvidia (NVDA-US) 也在公布財報後挫近 19%，競爭對手 AMD (AMD-US) 稱其 Pascal 庫存量處於高位，跟進走跌。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，「這對晶片產業來說是連續重擊。」

應材股價走勢

在應材高層發表評論之前，已有產業衰退的跡象，例如過去幾週對德儀 (Texas Instruments) (TXN-US) 和儲存公司 Western Digital Corp.(WDC-US) 的討論那樣，應材的競爭對手 Lam Research (LRCX-US) 和 KLA-Tencor (KLAC-US) 週四盤後也下跌。

應材執行長 Gary Dickerson 週四在法說會上表示，「伺服器、PC 和行動市場的整體需求較今年稍早下降，近期記憶體價格也變疲軟。但我們的顧客表示，他們預期 2019 年下半年需求將上升且價格會趨穩定。我相信，這回我們經歷的記憶體支出回落的情形，和過往幾次衰退循環不同。

應材預期，雖然第一財季會持續下降且年率也下降，但預計可以與 2017 財年的平均季度運行率相當。應材稱，產業已經發生變化，且擁有更多具高度需求的成長產業，可以幫助公司不像過往那樣遭遇劇烈衰退。這一點美光 (Micron Technology)(MU-US) 也認同。

應材樂觀認為，無論以產業角度或單一企業都不會看到過去那種程度的波動，他列舉幾項理由，包括：PC 和行動設備的市場很大，加上 AI 和大數據驅動的相關需求。此外，資本設備產業長期下行趨勢已經逐漸穩定。

科技投資者現在最想知道，這個狀態究竟是短期走勢，還是會變成產業長期放緩的趨勢。晶片和設備廠目前預期這存在時間很短暫，但放緩力道不大，但事實上他們究竟掌握多少真相？

明年有更多中國商品可能面臨關稅問題，也將會有進一步的衝擊，倘若企業和消費者最終放緩採購科技產品，價格恐上漲過度，這些都是很大的問題，投資者應注意所有警告訊號。