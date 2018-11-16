〈財報〉Nvidia Q3獲利遜色 Q4前瞻更黯淡 盤後挫近19%

繪圖晶片供應商 Nvidia(NVDA-US) 週四收盤上漲 2.6%，但盤後卻重挫近 19%，係因該公司發佈第三季 (10 月 28 日止) 獲利與前瞻均遜於華爾街預期。

Q3 財報重要數據

稅後純益：12.3 億美元或每股 1.97 美元。一年前為 8.38 億美元或每股 1.33 美元。每股盈餘：1.84 美元 (經調整，不含股票補償等特定項目)

營收：年增 21%，自一年前的 26.4 億美元上升至 31.8 億美元，但低於分析師預期的 32.4 億美元。

Q4 財測重要數據

營收：介於 26.5 億美元至 27.5 億美元 (正負 2%，不含特定項目)，低於 Refinitiv 共識預期 34 億美元。

Nvidia 公布第二財季財報時，其數據雖然亮眼，但針對第三財季的前瞻便低於分析師預期，該公司加密礦業產品大幅下滑，而這趨勢延續到了第三財季。

Susquehanna 近日分析報告指出，使用 GPU 採礦的獲利下降。由於比特幣和以太幣價值下降，所以 Nvidia 這部份的營收自然也下降。

Nvidia 執行長黃仁勳週四表示，近期結果反映出加密貨幣榮景過後，渠道庫存過剩的問題，「這將被修正。」

Nvidia 第三財季來自 OEM 設備廠和智慧財產權的營收總額 1.48 億美元，較去年同期下降 23%，但高於 FactSet 共識預估的 1.02 億美元。Nvidia 將此部分營收下滑原因歸咎於「加密礦業消失。」

Nvidia 的遊戲事業部門營收總額 17.6 億美元，低於 FactSet 共識預估的 18.9 億美元。

Nvidia 的數據中心部門營收 7.92 億美元，低於 FactSet 共識預估的 8.21 億美元。

Nvidia 的專業可視化部門營收 3.05 億美元，高於 FactSet 共識預估的 2.84 億美元。

與其他多數科技股一樣，Nvidia 今年 10 月也遭重創，但今年迄今仍有 4% 漲幅。

分析師看法

Nvidia 自今年高點至 10 月股災低點，約莫跌幅 40%，但 TradingAnalysis.com 創辦人兼技術分析師 Todd Gordon 仍看漲該股，他認為從技術面來看，Nvidia 的力量正越來越強。

他週四表示，半導體過去數月疲弱導致 Nasdaq 也疲弱，但如今半導體力道正在轉強，「我雖然還沒買進 Nvidia，但我昨天確實買進了 AMD，所以我對科技股和晶片股有建設信心。」

但 Chantico Global 執行長 Gina Sanchez 則持謹慎態度，主張中美貿易關稅問題令人擔憂，因此問題顯然使半導體業承壓，如果再加上供應過剩、需求消退等狀況，更加不是好消息。「Nvidia 的主力是遊戲產業，所以他們必須在遊戲產業上展現持續性的正面成長力道。」

她補充，該公司後續動力要靠雲端，如果他們的財報沒有反映出這點，股價就可能有些脆弱。