美股盤中─ 道瓊一度大跌逾290點 亞馬遜與Walmart帶動跌勢

美國股市週四中場下跌，道瓊工業平均指數一度大跌逾 290 點，亞馬遜與 Walmart 股價下跌，帶動了股市的跌勢。而後則見反彈，主要指數漲跌互見。

台北時間 01:01

道瓊工業平均指數下跌 50.16 點或 0.20% 至 25030.34。

Nasdaq 指數上漲 39.27 點或 0.59% 至 7175.66。

S&P 500 指數上漲 3.48 點或 0.12% 至 2704.63。

Walmart 公布財報，顯示營收低於預期，其股價下跌 2.3%。儘管該公司公布電子商務銷售強勁，並調高全年預估，但銷售低於預期，加上消息指出巴菲特出脫其股權，使得其股價受到壓力。

週三向證券交易委員會 (SEC) 申報的資料顯示，波克夏海瑟威公司出脫 320 萬股 Walmart 股票。

家用品零售商 Home Depot 股價下跌 2.7%，使得消費股跌勢加速。

思科股價則上漲 4.2%，該科技大廠公布第一季度營收與獲利均優於預期。

目前為止，思科是少數不受中美貿易戰關稅影響的科技公司之一。

但企業財報帶來的利多，遭到抵銷。投資人對聯準會 (Fed) 升息行動並不確定，壓抑了主要指數的漲勢。

避險基金大戶 Ray Dalio 週四告訴 CNBC，雖然僅是緩慢升息，但 Fed 已對資產價值造成傷害。

Fed 主席鮑爾週三對美國經濟的強勢，表示滿意。他說，央行自明年開始，隨時可能升息，市場應調整適應。

美國央行今年已三度升息，預期 12 月將再度升息一次。

報導指出，中國對美國的貿易要求，做出了書面回應。全球股市氣氛因而改善。美國政府消息人士週三告訴路透社說，中國對美國的要求，已做出回應。投資人認為雙方爭議可望獲得解決。