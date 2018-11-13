債券休市股市上行缺乏催化劑 蘋概股晶片股慘上加慘

由於眾多分析與調查傳出蘋果新機銷售不利、蘋果供應商 Lumentum 和 Japan Display (日本顯示器) 調降下季財測、調降評等影響，週一 (12 日) 蘋果骨牌效應，拖累蘋概股暴跌，Nvidia 與 AMD 等晶片股亦走跌，加上債市休市導致股市上行缺乏催化劑，美股跌勢加劇。

多家調查與分析報告傳出蘋果新品 iPhone XR 銷售不佳。上週五 (9 日) 根據電信業者調查，美國券商 KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 表示：「由於銷售疲軟，iPhone XR 庫存在店內堆積如山，銷售令人沮喪。」最強蘋果分析師郭明錤更在週一 (12) 重砍 iPhone XR 出貨量。

蘋果供應商 Lumentum 和 Japan Display (日本顯示器) 隨後調降下季財測，花旗也傳出降評消息，各種利空消息引動蘋果骨牌效應。

蘋果供應商 Lumentum 股價應聲慘遭血洗近 32%，II-VI (IIVI-US) 與 Finisar (FNSR-US) 亦紛紛走跌，跌幅各超過 12% 與 4%。台積電 ADR 也隨之走跌近 3%。

花旗分析師 Atif Malik 將射頻元件廠 Skyworks (SWKS-US) 股票評級從「買入」(Buy) 下調至「中性」(Neutral)，理由是蘋果的 iPhone XR 前景弱於預期和中國手機需求疲軟，並將 Skyworks 的目標股價從 116 美元下調至 85 美元。

雖然花旗預計 Skyworks 在未來 12 個月內表現較差，但 Malik 表示，該公司預計 5G 將創造新應用發展，並在 2020 年成為有意義的催化劑，額外增加 700 萬美元至 800 萬美元至目前 1500 萬美元的 4G 市場中。

基於市場多重壓縮，Malik 亦調降 Nvidia 目標價格，儘管他維持該公司買入評級。Malik 認為 Nvidia 的遊戲需求與 Intel 對 9 月季度 PC 遊戲需求預期相符，但被挖礦晶片降溫所消弭。

去年炙手可熱的晶片股因股價報酬率達到 2 至 3 位數而大受歡迎，然而今年晶片股跌入修正區，iShares PHLX Semiconductor ETF 自 3 月達到 52 週高點下跌超過 16%。Nvidia (NVDA-US) 與 AMD (AMD-US) 週一股價雙雙大跌超過 7%。

標普 500 指數 11 個板塊中有 9 個板塊走跌。(圖：finviz)

分析師表示，美國退伍軍人節債券市場的假期可能使交易量減少。紐約 CFRA 研究公司投資策略師 Lindsey Bell 表示：「隨著債券休市，缺乏推動市場走高的催化劑。」這也導致美股加劇重挫。

美東時間下午 3:00 左右，標普 500 指數 11 個板塊中有 9 個板塊走跌，其中防禦性房地產、公用事業板塊略幅上漲。