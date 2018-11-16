蘋果入熊市 大摩：忽略蘋概股新聞 建議逢低買進

週三 (14 日) 蘋果跌入熊市，自 10 月 3 日創下歷史新高以來，蘋果市值已蒸發 2130 億美元，儘管外界普遍對蘋果新機的銷售疲軟感到擔憂，摩根士丹利認為，近期蘋果供應商新聞頻傳，正在為蘋果創造波動性和買入的機會，重申蘋果評級「優於大盤」與 253 美元的目標價。

受到多家分析師建議逢低買進消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 週四 (15 日) 股價上漲 2.09%，暫報 190.70 美元，有望結束連續五個交易日的跌勢。

蘋果股價走勢圖。

週二 (13 日)，由於高階手機需求疲軟，Qorvo（QRVO）第三季度財務指引下調。Face ID 零件供應商 Lumentum Holdings (LITE-US) 和日本顯示器 JDI (6740-JP) 週一 (12 日) 下修下季財測，拖累蘋果及其供應商賣壓出籠。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 稱投資者對近期供應商的警告反應過度，重申了對蘋果「優於大盤」評級和 253 美元的目標價格。

Katy Huberty 週四寫個客戶的報告中提到：「供應商下修的前瞻指引反映了蘋果 11 月 1 日保守的前瞻指引，但重要的是，這並未影響其服務業務增長的預測，這是基於手機基數而非新的出貨量。服務和股票回購推動蘋果投資者未來獲利。」

上週，Huberty 將蘋果股票的目標價格從 226 美元上調至 253 美元，理由是該公司在服務方面的長期機會。

除了大摩，Blue Line 期貨公司總裁 Bill Baruch 週四 (15 日) 表示：「我確實看到 182 美元強勁支撐，如果回到 200 日均線之上，我認為下個月可能會來到 204 至 207 美元。」意味著將有 10% 的上行空間。

洛克菲勒資本管理公司 Vios Advisors 總經理 Michael Bapis 認為：「蘋果公司的大幅拋售為投資者提供了買入機會，且著重基本面，舉凡千禧世代、青少年、成年人都想要蘋果，都在在談論下一代 iPhone、下一個產品，以及下一個蘋果體驗。」

Bapis 補充道：「蘋果預估本益比落在 14 倍，而且仍佔據市場主導地位，在可預見的未來，故我們做多這檔股票。」