美股盤後 – 傳美暫緩新關稅+股神加持 美股四大指數回春

隨著中美貿易關係回溫、技術性反彈、股神巴菲特增持銀行股等利多消息釋出，蘋果與摩根大通分別引領科技股、金融股上漲，台股 ADR 亦全面上揚，道瓊一掃連續四日下跌陰霾，美股四大指數氣勢如虹，全面上揚。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 208.84 點，或 0.83 %，收 25,289.34 點。

S&P 500 指數上漲 28.69 點，或 1.06 %，收 2,730.27 點。

那斯達克指數上漲 122.64 點，或 1.72%，收 7,259.03 點。

費城半導體指數上漲 39.91 點，或 3.34%，收 1234.62 點。

大摩與多家分析師週四表示，近期蘋果供應商下修財測新聞，在為蘋果投資者創造逢低買進的機會，看好蘋果未來長期獲利。受此消息激勵，帶動技術性反彈，蘋果 (AAPL-US) 入熊市後，股價止跌上揚 2.47%，結束連續五個交易日走跌行情。

尖牙股除臉書 (FB-US) 下跌 0.26%，其餘皆隨蘋果上漲。Netflix (NFLX-US) 股價上揚 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 走高 1.28 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.56 %。

此外，半導體類股 AMD (AMD-US) 走高 3.27%；Intel (INTC-US) 上漲 2.17%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 2.47 %。

未料盤後 Nvidia 公布最新財報營收遜於預期，該公司盤後股價瞬間大跳水，暴跌逾 14%。

Nvidia 股價走勢圖。

巴菲特旗下波克夏傳出增持摩根大通、美國銀行和高盛等銀行，提振金融股走高。週四摩根大通 (JPM-US) 上揚 2.55%、高盛 (GS-US) 上揚 0.62% 和美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.46 %。

台股 ADR 全面上揚，週四台積電公布財報表現持穩，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.82%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.46%，友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.48%。

其他財報消息方面，Walmart (WMT-US) 財報遜於預期，導致股價下跌 2.01％，知名網路設備廠思科 (CSCO-US) 最新財報優於預期，股價飆高 5.5%，創下今年最佳漲幅。

華爾街分析

市場對最近消息感到鼓舞，包括溫和的通膨數據也許能讓聯準會考慮不採取激進升息路線，以及美國與中國領導人將在本月底舉行的 G20 會面磋商。

Northern Trust Wealth Management 區域投資組合顧問 Sunitha Thomas 表示：「現在財報季已結束，今年年底催化劑而言，幾乎是每個人都關注的重點是即將召開的 G20 高峰會和聯準會會議。」

英國《金融時報》報導稱，美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 告訴一些行業高層，下一輪中國商品輸美關稅已被擱置，關稅有望維持目前的 10% (不會增加到 25%)，也激勵週四股市上漲行情。然而，在美國貿易代表發言人反駁關稅計劃完全沒有改變之後，美股從高位回落。