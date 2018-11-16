歐洲車市苦日子還沒結束 10月銷售繼續下跌

歐洲汽車製造商 10 月份又經歷了一個艱難的月份，銷量再次下滑，但下滑幅度較 9 月有所縮減。

歐洲汽車製造商協會的數據顯示，歐盟 10 月份新乘用車銷量年增率下滑 7.3%，略好於 9 月份年增率下滑 23.5%。分析稱下滑主要受歐盟 9 月 1 日的排放新規影響。

（圖片來源：ACEA）

這是歐盟區汽車銷售連續第二個月年增率下滑。汽車業不佳的表現也拖累歐盟區主要經濟體數據表現。

之前數據顯示，德國經濟第三季出現 2015 年第第一季以來的首次萎縮。第三季季調後 GDP 季環比初值 -0.2%，低於預期 -0.1%。德國聯邦經濟部長阿爾特邁（Peter Altmaier）表示，德國第三季 GDP 出現萎縮主要是受汽車行業影響。為了應對新的排放標準 WLTP，許多德國車企在第第三季短暫停產，導致汽車行業產出下滑。德國經濟部預計，該因素可能拖累德國第第三季 GDP 減少 0.4 個百分點。

（圖片來源：Zerohedge）

但一些分析師則表達樂觀的態度。安永預計，在排放測試擾亂銷售之後，今年晚些時候汽車銷售情況將恢復正常。

花旗分析師 Angus Tweedie 則表達悲觀的看法，「到 2019 年，隨著多數市場銷量增長放緩，我們相信壓力的規模將變得明顯。」

受此消息影響，歐洲汽車股周四集體走低，戴姆勒下跌近 2%，大眾汽車下跌 0.78%，寶馬下跌 0.48%。

歐洲汽車製造商今年面臨一系列衝擊。華爾街見聞此前在會員專享文章《10 月，全球車市又崩了》中提到，不止是中美在遭遇利率的壓力、經濟的負面預期展望，對於極度依賴汽車工業的歐洲而言，當前的局面非常糟糕。內憂 WLTP 新規，對於生產和銷售都造成極大的成本壓力；外患是中美貿易摩擦下，鋼鐵和製造成本、站隊與否對於相關市場消費者的情感傷害，並且陷入兩大市場的負增長陰影下，歐洲車廠也將面臨價格戰。