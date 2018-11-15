◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大富櫃50 信立 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債1-3 聯亞 謚源 杏昌 新鉅科 穆拉德 富邦美債20年 兆遠 東林 美時 碩禾 南璋 元大美債7-10 信驊 欣厚-KY 強生 台燿 勝昱 富邦中國政策債 大峽谷-KY 友銓 寶島科 飛寶企業 元大美債1-3 中美晶 達威 中華食 精確 元大投資級公司債 合邦 三圓 世坤 宏易 元大中國債3-5 九豪 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG電信債 撼訊 力泰 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 合晶 亞都 聚紡 新零售 國泰投資級公司債 環球晶 東凌-KY 力肯 力新 國泰5Y+新興債 大宇資 明揚 泰茂 恩得利 國泰1-5Y高收債 VHQ-KY 綠河-KY 精確 李洲 富邦全球投等債 欣泰 崇友 凱柏實業 富邦全球高收債 至興 元炬 國泰中國政金債5+ 長佳 及成 富邦中政債0-1 大恭 和進 富邦A級公司債 永純 耀勝 FH中國政策債 雙邦 倚強 凱基中國債3-10 致振 錦明 凱基新興債10+ 創威 鑫創 凱基科技債10+ 唐榮 廣寰科 元大AAA至A公司債 晉椿 點晶 群益AAA-AA公司債 世豐 建舜電 群益15年IG公用債 久陽 泰谷 群益15年EM主權債 強新 典範 FH能源債 松和 長天 FH製藥債 凌網 益通 FH新興企業債 恩得利 振維 合世 謚源 鴻翊 易威 李洲 迎輝 穆拉德 元炬 欣厚-KY 南璋 港建 兆遠 勝昱 及成 太欣 飛寶企業 笙泉 系統電 精確 新洲 世紀 宏易 倚強 華容 唐鋒 至寶電 建榮 榮群 錦明 立衛 天宇 宇環 天揚 新零售 廣寰科 鈺創 力新 點晶 佳總 恩得利 幸康 合正 李洲 泰谷 寶聯通 凱柏實業 長天 凱鈺 元炬 亞帝歐 德宏 及成 先益 合邦 和進 泓格 萬旭 耀勝 晶達 驊宏資 倚強 立衛 久正 錦明 合正 上揚 鑫創 金利 全譜 廣寰科 凱鈺 易通展 點晶 三聯 安鈦克 帛漢 合邦 元隆 建舜電 亞元 沛亨 泰谷 萬旭 九暘 典範 訊達 凱碩 長天 驊宏資 全達 益通 撼訊 奧斯特 振維 順發 保銳 鴻翊 亞銳士 越峰 迎輝 信昌電 英格爾 欣厚-KY 合晶 士開 兆遠 全譜 昇益 美桀 易通展 志嘉 太欣 沛波 富裔 系統電 元隆 正德 世紀 沛亨 燦星旅 華容 迅德 富驛-KY 建榮 倉和 劍湖山 立衛 勁豐 德記 天揚 光菱 泰偉 鈺創 星雲 華義 佳總 三圓 昇華 合正 雙喜 得利影 寶聯通 力泰 鼎創達 凱鈺 豐謙 花王 德宏 理銘 邦泰 合邦 富裔 萬旭 惠普 驊宏資 中連貨 久正 漢來美食 上揚 易飛網 全譜 高野 易通展 亞都 安鈦克 老爺知 元隆 滿心 沛亨 東凌-KY 九暘 德記 凱碩 誠品生活 全達 大宇資 奧斯特 得利影 保銳 時報 越峰 琉園 英格爾 旭然 士開 鼎創達 昇益 捷必勝-KY 志嘉 明揚 富裔 紅木-KY 正德 綠河-KY 燦星旅 欣雄 富驛-KY 欣泰 劍湖山 大汽電 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰