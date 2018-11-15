A股全線大漲 創投、科技股齊爆發助創指重上1400點

今日，滬深兩市震盪反彈，金融股反彈，股指快速回升。受利好消息刺激，創投概念股繼續高歌猛進，殼資源、ST板塊走弱領跌兩市。此外，受到首家高送轉公司年報出爐的影響，高送轉板塊開盤大漲，市場再次開啟次新股疊加高送轉預期的炒作，成市場的另一大熱點主線。午後市場情緒高漲，隨著科技股崛起，市場人氣大幅提升，兩市擴大漲幅，滬指和創業板指均漲逾1%，創業板指數重回1400點關口。總體來看，個股活躍度不減，次新股、高送轉、創投板塊成漲停集中營，兩市漲停個股近百隻，資金情緒持續亢奮。

截止收盤，滬指收報2668.17點，漲1.36%，成交額1719億;深成指收報8002.10點，漲1.18%，成交額2321億;創業板收報1405.25點，漲1.41%，成交額735億。

今日北向資金淨流入28.16億元。其中，滬股通淨流入24.64億，深股通淨流入3.52億。滬股通中資金流入最多的是中國平安(600318-CN)，淨流入2.83億;資金流出最多的是上汽集團(600104-CN)，淨流出1.02億。深股通中資金流入最多的是東方財富(300059-CN)，淨流入2.81億;資金流出最多的是格力電器(000651-CN)，淨流出2.42億。

從盤面上看，兩市行業板塊幾乎全線上漲，高送轉預期、獨角獸概念、次新股、證券、電子發票、創投、數字中國等板塊漲幅居前;汽車、醫藥、鋼鐵等板塊相對漲幅較小，兩市僅ST板塊下跌。

ST板塊降溫 高送轉預期成新寵

熱點方面，受到首家高送轉年報披露，正元智慧(300645-CN)擬10轉9的消息影響，高送轉板塊開盤大漲，正元智慧巨量封單封死漲停，澄天偉業(300689-CN)、南京聚隆(300644-CN)、大燁智能(300670-CN)漲停，倍加潔(603059-CN)等大漲逾8%;受高科技企業最快明年首季登陸科創板的消息刺激，獨角獸企業受關注，佳都科技(600728-CN)、神思電子(300479--CN)等漲停;此外，創投板塊依舊強勢，市北高新(600604-CN)、喬治白(002687-CN)、九鼎投資(600053-CN)、魯信創投(600783-CN)、華西股份(000936-CN)、中關村(000931-CN)、光洋股份(002708-CN)集體漲停;券商板塊集體拉升，國盛金控(002670-CN)直線漲停，中信建投(601066-CN)漲超8%，山西證券(002500-CN)漲逾7%;ST板塊則相對弱勢，* ST東南(002263-CN)、*ST工新(600701-CN)等多股跌停。此外，美國天然氣期貨刷新2014年以來新高，受此影響天然氣概念大幅拉升，東方環宇(603706-CN)、厚普股份(300471-CN)漲停，長春燃氣(600333-CN)、貴州燃氣(600903 -CN)等均集體大漲超6%。

此前，儘管管理層對恒立實業、ST長生的警告還是起到了作用，部分炒作的題材的垃圾股有所收斂。但炒作並未絕對停止，殼資源、創投概念依舊強勢，而即便是呈現分化，高送轉預期、人工智能等概念又重新接力，短期市場不缺乏炒作熱情。

政策利好預期下 創投板塊再度受追捧

消息面上，中央深改委會議強調完善市場主體退出製度，完善優勝劣汰的市場機制、激發市場主體競爭活力。在此預期下，市場有望激發出競爭活力，總體呈現出穩健向上態勢，中長線利好A股市場運行。上交所正加速推進科創板和註冊制試點的方案與製度設計，目前並無所謂的“首批掛牌企業名單”；同時，上交所聽取業內意見，加速推進科創板和註冊制試點的方案與製度設計，培育符合國家戰略的科技創新型企業，提升資本市場服務實體經濟的能力。消息一出，創投板塊再度受到市場追捧，獨角獸概念也隨之走強，成為今日行情的領頭羊，後市有望引領A股再度企穩。另外，兩市首份年報高送轉花落次新股正元智慧，受正元智慧(300645)擬10轉9的消息影響，市場再次開啟次新股疊加高送轉預期的炒作，成市場的另一大熱點主線。

調倉換股 熱點題材輪動接力

本周大盤在周初兩個交易日的連續收漲行情之後，昨日呈現震盪回落態勢。近日創業板歷史新高的成交量對多方消耗不少，市場需要一個震盪清洗獲利盤的過程。從指數表現看，創業板雖然近期漲了不少，但從幅度上看僅是收回了10月份的跌幅。今日滬指上午延續調整態勢，不過午後在證券金融股等集體拉升下，三大指數均翻紅上漲逾1%，走勢健康。

近期主線熱點創投板塊高位振盪，個股分化明顯，但由於熱點題材出現輪動接力的情況，熱點延伸至科技園區、孵化器、獨角獸等相關分支，因此預計行情偏向中小創的風格短暫期間難以改變。深交所新聞發布會稱對近期漲幅較大的個股密切關注，整體政策仍偏暖意，此時正是調倉換股到未來潛力品種的時機。另外，昨晚滬深兩市首家年報高送轉正元智慧亮相，有望開啟次新股疊加高送轉預期的炒作，而且歷史上來看，這個時間高送轉概念的熱度均較高，可以重點關注。目前市場穩定性較強，管理層放鬆監管，增量資金也在逐步介入，市場穩中向好的趨勢並未改變，在殼資源已經大漲的情況下，高送轉行情接力上漲，有望成為市場新熱點。最後，值得一提的是，明日中國人保上市，保險股或將繼續助力大盤上攻。