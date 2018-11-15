非洲豬瘟蔓延 中國民眾改吃雞肉 推升雞苗價格飆七年新高

受到非洲豬瘟疫情持續擴大影響，消費替代需求導致近來雞苗價格持續攀升，創下近七年新高，分析師預計家禽類景氣會持續到明年下半年，看好相關類股後市。

今年第三季以來，在下游補欄增加、上游供給偏緊的供需情況下，白羽肉雞產業鏈產品價格全線上漲。截至 11 月 13 日，中國全國商品代雞苗報價人民幣 6.40-7.00 元 / 羽，其中，山東大廠報價達到 6.90-7.00 元 / 羽，商品代雞苗價格創 7 年新高。

申銀萬國分析團隊報告指出，受到近期非洲豬瘟疫情爆發影響，消費替代影響下，民眾的雞肉消費有所成長，加上今 (2018) 年商品毛雞養殖規模減少，1-9 月商品代雞苗銷售量創下四年同期新低，預計 2019 年終端雞肉產品供應依然偏緊，雞肉產品價格將持續上漲，而且持續時間恐會超過預期。

報告指出，在上述情況來看，基於 2019 年行業景氣可望持續，加上相關上市公司 2018 年業績超乎預期，建議可繼續增持白羽肉雞類股，目前相關上市公司 2018PE 估值水準在 15 倍左右。

陸媒報導，受春節期間屠宰場停工影響，預計春節前中間商將補庫存，推動毛雞需求上升。按照生長週期推算，預計進入 12 月後雞苗需求量將有所下降，建議近期可關注益生股份、民和股份、聖農發展、仙壇股份等相關類股。

豬瘟蔓延 這支個股影響相對小

反觀在中國各省分持續延燒的非洲豬瘟，對受影響的省份生豬出欄速度會有所影響，但對周邊的生豬調入地區豬價有帶動上漲的效果，若跨省調運禁令不解除，各省份之間豬價將始終存在大幅的價差，中長期來看將加速豬週期見底。

報告特別推薦溫氏股份，一是看好受益於南方豬價超預期上漲，明年上半年南方豬價可能會淡季不淡，溫氏股份是上市公司中唯一有可能在明年全年維持獲利的養豬標的，二是溫氏股份養殖模式讓其育肥場的單場養殖規模都不大，就算有部分養殖場感染非洲豬瘟，對該公司整體 2000 多萬頭的整體規模影響也微乎其微，相對而言在上市公司中屬於風險極小標的。