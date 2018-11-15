【大慶證券】盤前分析－台股區間震盪  待月線轉折重啟攻勢



◆盤勢分析

美四大指數早盤開高，但隨即在蘋果續弱，拖累科技股走勢，加上恐取消銀行寬鬆監管，摩根大通、花旗、美國銀行等金融股走跌，使四大指數漲幅收斂，除費半小漲 0.36% 外，道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 全數翻黑。全球經濟成長動能降溫，德國權威經濟研究機構 Ifo 公布第四季全球經濟氣候指標，較上季 2.9 點降至 - 2.2 點，景氣惡化情況令市場擔憂，蘋果新機銷售不如預期更使情況雪上加霜，其在全球有超過 200 家供應廠，銷售不如預期造成的影響範圍廣泛。因此整體來看，蘋果走勢疲軟，恐持續對台灣相關供應鏈股價造成壓力，在走勢尚未穩住前，建議謹慎以對。

美中恢復協商，市場對月底川習會態度逐漸樂觀，激勵科技權值股回神，消弭塑化權值股疲軟走勢對指數的影響，台股終場上漲 16 點收在 9791 點，成交金額 1047 億。昨日指數狹幅震盪，KD 指標雖持續下滑，對台股上漲造成壓力，但配合量能萎縮，有助緩和指標修正期間的波動，只要 10/31 紅 K 低點 9588 不被有效跌破，架構就不致翻空，考量多方力守心態明確，指數短線有機會在此維持區間震盪，醞釀第二隻腳，待下週月線向下扣抵，月線轉揚助指數重啟新一波攻勢。

觀察昨日盤面，雖人氣族群的被動元件、矽晶圓小幅拉回，但資金持續在市場中流轉，往同樣電子類的 PCB、晶圓代工、記憶體等族群移動，其中 PCB 龍頭臻鼎 - KY 看好未來 AI、車電… 等商機，敲定未來三年擴產計畫，顯示公司仍舊看好後市展望，除激勵股價上漲 5.37%，更帶動同族群的南電、高技等上漲超過 5%。另外進入傳統旺季的類股，除紡織的聚陽、新纖等有所表現外，汽車相關類股更是陸續轉強，其中零組件族群在經過長時間的修正後，第三季獲利表現普遍回升，因此包括車燈的聯嘉、精密金屬零件的智伸科、安全氣囊的劍麟等除昨日上漲外，在旺季加持下，股價也隱約打出短底。因此整體來看，盤面可用之兵仍多，投資人可擇優去做布局，考量第三季財報除金融股外已於昨日公布完畢，接下來即將進入財報空窗的作夢行情，因此除第四季進入旺季的族群外，明年展望樂觀的族群亦是重要關注方向，相關族群包括紡織、汽車零組件、電動車、5G 相關等，配合基本面的表現，嚴守停損停利靈活操作。

