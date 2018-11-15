牆倒眾人推：又一波分析師給蘋果降級

又一波分析師給蘋果降級。

周三，投資機構 Guggenheim 將蘋果公司的股票評級從買入下調至中性。分析師 Robert Cihra 預計，2019 年蘋果 iphone 手機銷量將下降 5%，手機價格的上漲也不足以抵消銷量的下降。Cihra 寫道：

「與去年不同，我們沒有看到 ASP（平均銷售價格）的增加提供足夠抵消（銷量的下降），我們預測 iphone 的平均售價年增長率僅為 3%，使 iphone 收入的年增長率為－2%。」

「此外，我們看到 iphone 手機需求疲軟的風險越來越大。中國、印度和其他新興市場也面臨着下滑，蘋果公司可能需要開始考慮下調價格。」

同日，瑞銀表示，考慮到美元上漲，供應商紛紛下調業績預期，以及海外銷售的壓力，將 iPhone 手機銷量從 7500 萬降至 7350 萬，並將蘋果公司的目標股價從 240 美元下調至 225 美元。

周一蘋果供應商 Lumentum 下調了第四季業績前景，表示其最大的客戶之一減少了出貨量，令人擔憂 iphone 的銷量正在放緩。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 表示，「蘋果將繼續面臨外匯逆風，因為全球主要貨幣（美元）繼續升值。在中國，鑒於美元兌人民幣匯率，供應鏈的（情況）表明許多消費者將選擇本土品牌的高端型號而不是 XR。」

周二，投行高盛下調了明年第一財季 iphone 的產量和營收預期，降幅分別為 6% 和 3%，目標股價由 222 美元下調至 209 美元。

周一，摩根大通也於本月第二次下調蘋果目標價，由 270 美元降至 266 美元，認為中國等新興市場宏觀經濟環境疲弱和美元走強影響 iPhone 銷售。另一家投行，花旗也下調了蘋果半導體組件供應商 Skyworks Solutions 的股票評級，由買入降至負面，將目標價猛砍近 27% 至 85 美元。

周三，截止發稿，蘋果跌幅擴大至約 1.9%，報 188.57 美元，較 10 月 2 日創下的紀錄高點已下跌約 19%。