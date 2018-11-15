PG&E要為加州野火負責？恐怕已超過賠償能力

如果加州電力公司 PG&E (PCG-US) 要為北加州野火負責，它可能無法承擔它造成的一切損失。

PG&E 週二 (13 日) 在向 SEC 申報的監管文件中披露，它的一條輸電線於 11 月 8 日早上 6 點 15 分在 Butte 郡「出現停電」，距正式野火通報僅僅 15 分鐘，目前已有逾 50 人喪生。

PG&E 表示火災原因仍在調查中。但如果發現是其設備造成，PG&E「可能承擔超過保險範圍的重大責任」，並且這可能對其財務結果產生「重大影響」。

該公司在申報文件中指出，該公司在 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期間的野火事件責任保險金額約 14 億美元。

但火勢遠未得到控制，這意味著傷害可能更多。PG&E 在文件中表示，加州林業和消防部門估計要到 11 月 30 日才會完全控制火災。

根據穆迪的估算，光是損害賠償金額可能就高達 68 億美元。

PG&E 可能沒有足夠的費用支付賠償或任何法律費用或罰款。該公用事業公司在其文件中表示，在向現有循環信貸額度借款後，它目前擁有 34.6 億美元的現金。

在公布申報文件後，PG&E 股票週三 (14 日) 盤中暴跌超過 30%，並一度暫時交易。自野火開始以來，該股股價已腰斬。

如果確定要為野火負責，該公用事業公司可能需要得到加州政府另一次救助。

加州州長 Jerry Brown 於 9 月簽署了一項法案，允許 PG&E 以公用事業客戶的附加費為後盾發行債券。這些債券將有助於支付因故障的 PG&E 設備導致的 2017 年 10 月加州致命野火的損失。

該法案允許公用事業公司可以為未來的火災發行類似的債券，但這並不能保證一定獲准。

PG&E 如今已經面對野火受害者的訴訟。一群自稱為北加州消防律師的律師事務所代表野火倖存者向該公司提起訴訟。這些律師在訴訟中指稱，「PG&E 在未能維護其基礎設施並妥善檢查和管理其輸電線路方面存在疏忽。」

PG&E 發言人告訴美國有線電視新聞網 (CNN Business)，「重要的是請記住：起火原因還未確定。」「我們已知有關野火的訴訟。現在，我們主要關注社區，支援首先回報問題者，並讓我們的工作人員及早定位並隨時準備應對，以便我們能夠安全地恢復客戶的燃氣和電力供應。」