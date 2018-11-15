彭博：美國暫緩徵收汽車進口關稅

《彭博社》報導，由於國家安全影響報告進行重新調整，川普政府目前將推遲對進口汽車徵收新的關稅。

週二 (13 日) 川普會見了他的高級貿易顧問，討論商務部調查汽車進口影響的報告草案。消息人士表示，美國尚未準備對汽車關稅採取行動，明年 2 月最終報告可能會有進一步的變化。

美國商務部於 5 月開始調查汽車進口對國家安全的影響。美國商務部著手的汽車進口調查中，涉及了運動休旅車 (SUV)、貨車和輕型卡車，以及汽車零組件等。

商務部門將會在明年 2 月份向川普報告調查結果，川普對任何關稅都有最終決定權。川普威脅要對進口汽車徵收 25% 的關稅，全國汽車經銷商協會估計，這將使進口成本增加近 7000 美元，即使是美國本土汽車也要超過 2000 美元。

從歐洲到亞洲的公司和政府都警告川普，汽車進口關稅將損害美國經濟並擾亂全球汽車業。汽車貿易戰將對通用汽車公司 (GM-US) 和豐田 (7203-JP) 的汽車製造商造成打擊。

週三 (14 日) 日本汽車製造商如豐田 (7203-JP) 和本田 (7267-JP) 股票在東京交易時段上漲。北美是這兩家汽車製造商最大的銷售區域。速霸陸 (7270-JP) 股價上漲 4.1%，而馬自達汽車公司股價上漲 2%、日產汽車 (7201-US) 股價上漲 1.9%。

限制進口

川普在正式收到調查報告後 90 天內決定是否採取行動，如果商務部調查汽車進口對國家安全會造成影響，可以建議各種限制進口的選擇，包括實施關稅和限定配額。總統在宣布將採取措施後，有 15 天的時間採取行動。

目前，川普先前同意不對歐洲徵收汽車關稅，而雙方正在就貿易協議進行工作。

加拿大、墨西哥針對《美墨加協定》(USMCA) 與美國進行協商，這些協議使他們免於承擔新的美國汽車關稅。

週二在白宮舉行會議的官員包括商務部長羅斯 (Wilbur Ross)，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，國家經濟委員會主席庫德洛 (Larry Kudlow) 和白宮高級顧問庫許納 (Jared Kushner)。

歐盟貿易委員馬姆斯特羅姆 (Cecilia Malmstrom) 週二表示，歐洲預計將免除任何新的美國汽車關稅 (至少是暫時的)。

馬姆斯特羅姆指出，美國和歐盟 7 月份的承諾依然有效，不會相互徵收新的關稅。本週她將在華盛頓與萊特海澤會面。