〈財報〉梅西百貨數位銷售兩位數成長 前瞻樂觀喜迎購物旺季

梅西百貨 (M-US) 週三 (13 日) 發布最新財報，線上銷售提振業績，獲利優於預期，並上調全年獲利前瞻，預示年底購物旺季的強勁銷售前景。

梅西百貨第三季財報與華爾街預期：

每股純益：調整後為 0.27 美元，預期為 0.14 美元

營收：54 億美元，預期 54.1 億美元

同店銷售額增長 3.3%，預期增長 2.8%

梅西執行長 Jeff Gennette 在一份聲明中表示：「擁有合適的商品、正確的行銷和不錯的客戶體驗，我們已準備好迎接第四季。」Gennette 並強調：「我們的復甦計畫策略正獲得動力並取得成果。」

梅西數位銷售額實現兩位數成長，提高了整體業績表現。梅西百貨調整後每股純益為 0.27 美元，幾乎是分析師平均預期 0.14 美元的兩倍。

第三季淨利為 6200 萬美元，高於去年同期的 3000 萬美元。淨銷售額從去年的 52.8 億美元攀升至 54 億美元，與分析師預期的 54.1 億美元大抵一致。

同店銷售額增長 3.3%，這是梅西百貨連續 4 季的同店銷售額增長，優於華爾街預期的 2.8%。

展望全年，梅西預測 2018 會計年度調整後獲利在每股 4.10 美元至 4.30 美元之間，上調之前預估的每股 3.95 美元至 4.15 美元。

梅西百貨復甦計畫奏效。(圖：AFP)

復甦計畫奏效

從 1858 年 建立以來，曾被譽為世界最大的商店的梅西百貨，面對實體客群逐漸被網路商店瓜分，自 2015 年以來梅西已經關閉上百家分店並裁減數千個工作崗位，企圖扭轉銷售下滑，帶動業務涅槃重生。

梅西在平價品牌的 Backstage 商店、會員忠誠度計畫、行動應用和網站上投入了大量資金，同時還通過為他們提供行動支付和新商店布局來改善實體店。梅西稱，Backstage 商店的購物次數增加了 2 倍，購物銷售平均增加 30%。

希望避免與現在破產的西爾斯相同的命運，梅西百貨一直在商店測試新技術和其他概念，以吸引購物者和增加銷售。

梅西近期正導入擴增實境 (Augmented Reality) 體驗，讓購物者在店內透過 VR 頭戴式裝置虛進行擬化妝，讓購物者一次查看不同的家具貨產品細節，以及觀看家具在虛擬房間內的擺設樣貌，提高消費意願。

Telsey 諮詢集團分析師 Dana Telsey 在研究報告中指出：「雖然梅西百貨一直在努力改善自身業務，但我們相信其業績表現為該行業提供樂觀的氛圍。」

受到獲利與上調全年前瞻的消息激勵，梅西百貨 (M-US) 在開盤時一度大漲至每股 36.97 美元。今年迄今該公司股價上漲約 40%，但仍然僅達到 2015 年股價高點的一半。