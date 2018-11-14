白宮再度面臨「大換血」 川普考慮替換白宮幕僚長和國土安全部部長

中期選舉後，白宮內閣再次面臨「大換血」。

據多家美國媒體報導，川普總統正考慮更換一系列白宮高層官員，尋找替代白宮幕僚長凱利（John Kelly）和國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）的人選。

《華爾街日報》報導稱，據白宮官員消息，國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）可能是最早被撤職的一個。

在此之前，《華盛頓郵報》報導指出，由於尼爾森最近幾個月在移民問題上的「糟糕表現」， 川普總統已經下決心撤換尼爾森，只是還未找到合適的候選人。

《華盛頓郵報》稱，川普取消了與尼爾森本周一起訪問美墨邊境美國軍隊的計劃，並且在上周末告訴助手，他想儘快換掉尼爾森。幾個月來，川普對尼爾森在移民問題上的表現並不滿意，他正在尋找一位能夠迅速貫徹自己政策理念的繼任者。有三位官員表示，解僱尼爾森的消息最快將於本周公布。

據《華爾街日報》報導，由於尼爾森與白宮幕僚長凱利關繫緊密，川普告訴助手，他意識到如果辭退尼爾森有可能造成凱利的離職。川普已經考慮啟用 Nick Ayers，副總統彭斯的參謀長，來替代凱利。

據美國媒體 ABC 報導，川普表達了對 Ayers 的強烈興趣。據多個渠道消息，Ayers 已於中期選舉前夕和川普就工作事宜進行了會談。最近幾個月，Ayers 也和川普的家人，特別是女兒 Ivanka Trump 和女婿 Jared Kushner 走得很近。

國土安全部長尼爾森曾在川普政府的幕僚長凱利手下工作，去年 12 月接替凱利成為國土安全部部長。據白宮官員消息，凱利正在為尼爾森而奔走，試圖推遲解僱尼爾森的時間。

此外，川普還決定解僱國家安全顧問 John Bolton 的最高副手 Mira Ricardel。據知情人士稱，解僱 Ricardel 的決定和第一夫人梅拉尼亞有關。上個月，Richardel 曾和第一夫人共同乘坐飛機訪問非洲，在此期間，因使用國家安全委員會資源的問題起了衝突。 Ricardel 還多次與國防部長 Jim Mattis 和其團隊因人員配置決策和政策上的分歧而發生衝突，使得雙方關係冷談。

此前，中期選舉一周後，司法部長 Jeff Sessions 被迫辭職。

白宮官員暗示，正式解僱命令的下達可能還需要一段時間。一位官員表示，「這就是總統的工作方式。他用汽油澆了一堆人，正等待有人來點着火柴。」

目前白宮發言人和國土安全部的發言人都拒絕對此發表評論。