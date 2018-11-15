騰訊(00700-HK)ADR升14.44元

美股先升後回，在ADR交易的港股個別表現不一，港股ADR指數收報25884點，升230點。
騰訊(00700-HK)第三季收入按年增24%至805.95億元(人民幣.下同)，純利按年增30%至233.33 億元，勝預期。騰訊控股公布業績後反彈，收報286.64元，較港收市升14.44元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.43元，較港收市升0.18元；港交所(00388-HK)ADR收報226.49元，較港收市升0.89元；友邦(01299-HK)ADR收報63.41元，較港收市跌0.09元；人壽(02628-HK)ADR收報16.45元，較港收市升0.11元。
國際油價收市回穩。中海油(00883-HK)ADR收報12.9元，較港收市升0.2元；中石油(00857-HK)ADR收報5.68元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報6.56元，較港收市升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.24元，較港收市升0.14元；聯通(00762-HK)ADR收報8.6元，較港收市升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.98元，較港收市跌0.02元。