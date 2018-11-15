通車倒計時！滬倫通投資標的知多少

歷經三年多的醞釀和籌備，滬倫通漸行漸近。

官方高層曾多次表態，爭取年內開通滬倫通，而有媒體報導稱，滬倫通最早可能於 12 月初成行，成為繼滬港通、深港通之後，A 股國際化的又一重要舉措。

本篇關注滬倫通的潛在標的。目前普遍預期，在滬倫通運行初期，英國富時 100 指數（FTSE100）大機率將會是先期的標的池。

富時 100 的成分股以金融、能源、消費等傳統行業為主，是典型的藍籌股指數，盈利與經濟周期密切相關。該指數的另一大特點是成分股中有很多跨國大型企業，因此具有較高的海外收入。

相關性方面，富時 100 亞洲股票市場之間的相互關係較弱。據中信證券，按照過去 5 年的市場聯動性，滬深 300 和富時 100 的相關係數僅為 0.20，從風險分散的角度看，滬倫通將帶動較好的配置價值。

滬倫兩市中市值最大、流動性最好、以及各個細分行業的龍頭公司的股票被納 入互通標的池的機率最大。包括荷蘭皇家殼牌、滙豐控股、聯合利華、碧辟公司、必和必拓、英美煙草、葛蘭素史克、阿斯利康公共有限公司、帝亞吉歐和力拓公司等。

倫交所滿足 CDR 發行條件企業有多少？

上交所對滬倫通下 CDR 發行人的上市板塊和年限、市值規模提出了要求。

在上市板塊和年限方面，根據《上市交易暫行辦法》，發行 CDR 的倫交所企業必須要上市滿 3 年且主板高級上市滿 1 年。

要理解這條規定，有必要先了解下倫交所的板塊分類體系。倫交所提供了主板 (Main Market) 和另類投資板 (Alternative Investment Market， AIM) 兩類主要的股票板塊。AIM 類似於我國的創業板，主要是為上市條件還不足以達到主板的成長企業提供融資渠道。

倫交所主板市場的上市企業又可以進一步分為高級上市 (Premium Listing) 和標準上市 (Standard Listing)。高級上市與標準上市的區別主要在於上市時的要求及上市之後受到的持續監管要求有所不同，高級上市所受到的監管要求要高於標準上市。

90% 的倫交所高級上市企業滿足發行 CDR 的上市年限要求。根據興業證券，截至 2018 年 10 月 31 日，倫交所主板高級上市企業有 477 家。其中，高級上市滿 1 年的企業有 458 家，高級上市滿 1 年且上市滿 3 年的有 431 家，占比為 90.4%。

總市值規模方面，上交所要求發行申請日前 120 個交易日按基礎股票收盤價計算的境外發行人平均市值不低於人民幣 200 億元，按目前匯率來算，約合 22 億英鎊。

據興業證券統計，倫交所主板高級上市的企業市值在小於 3 億英鎊、3 億 - 10 億英鎊、10 億 - 30 億英鎊和 30 億英鎊以上四個區間的數量占比上大約各占四分之一，相對而言比較平均。

因此總體來說，在倫交所主板高級上市的企業中，約 90% 滿足 CDR 發行年限要求，超過 25% 企業滿足市值要求。

在主板高級上市企業的行業構成方面，從數量上來看，工業、非日常生活消費品、金融企業占比居前，這三個行業的企 業占比分別為 22%、21%、14%，合計達到了 57%。但如果從市值上來看，占比居前的三個行業則是能源、金融、日常消費品。

據中信證券，從市場整體來看，倫交所股息率較高、但成長性偏弱。倫交所主板上市公司股息率中位數約為 3.0%，而上交所為 0.6%; 倫交所主板上市公司的 5 年營收複合增速 6.0%、 弱於上交所的 10.8%。

先期標的池——富時 100

目前普遍預期，在滬倫通運行初期，英國富時 100 指數（FTSE100）大機率將會是先期的標的池。

富時 100 指數又稱倫敦金融時報 100 指數，創立於 1984 年 1 月 3 日，是由富時集團根據在倫敦證券交易所上市的最大的一百家公司表現而製作的股價指數。富時 100 指數 的成份每季度決定一次。

富時 100 的所有成分企業均在主板上市，主要是英國企業，也包括德國、義大利等多個國家的上市公司。富時 100 指數 的成份每季度決定一次。

和法國的 CAC-40 指數，德國的法蘭克福指數並稱為歐洲三大股票指數，富時 100 指數 是當前全球投資人觀測歐洲經濟和歐洲股市動向最重要的指標之一。

過去 5 年、8 年和 10 年裡，富時 100 指數殖利率分別為 13.02%、36.92% 和 41.82%，年化複合殖利率分別為 2.48%、4.01% 和 4.46%。

富時 100 的一大特點是成分股中有很多跨國大型企業，因此具有較高的海外收入。據申萬宏源測算，富時 100 指數成分股海外收入占比高達 50%，顯著高於標普 500(27.5%)、日經 225(39%) 以及滬深 300(12.2%) 等全球其他核心指數。

從歷史股價表現來看，富時 100 指數走勢主要由基本面驅動 (EPS) 並具有較 高的 Beta 屬性。由於富時 100 的成分股以金融、能源、消費等傳統行業為主，其盈利與經濟周期密切相關，因此富時 100 指數往往表現出較高的周期彈性。2017 年以 來隨著經濟基本面的復甦，企業盈利快速修復，富時 100 指數持續上漲。

從盈利能力來看，富時 100 指數的盈利彈性以及盈利增速高於同期全球的其他指數。在過去 10 年裡，富時 100 指數每股凈利潤的年化波動率為 5.02，波動幅度 大於新興市場指數 (MSCI 新興市場為 2.64) 以及其他發達市場核心指數(標普 500 為 3.22，日經 225 位 3.24)。富時 100 的 EPS 增速年化波動率為 1.83，僅低於同 期日經 225 指數 3.35 的波動水平。

相關性方面，富時 100 與美國和歐洲股市的走勢存在較強的相關性，和亞洲股票市場之間的相互關係較弱。據中信證券，按照過去 5 年的市場聯動性，滬深 300 和富時 100 的相關係數僅為 0.20，從風險分散的角度看，滬倫通將帶動較好的配置價值。

具體來看，自 2009 年以來，富時 100 穩步走高，從 4579 點上漲到 7102 點，雖然期間有過幾次調整，但並未打破近十年來上漲的趨勢。相比之下，上證綜指波動性較大，走勢跌宕起伏，在 2015 年上漲到最高 5131 點，近期又回落到 2700 點附近。

富時 100 的行業構成：消費、能源、金融占主導

富時 100 指數主要包括金融、工業、日常和非消費品以及原材料等行業，是典型的藍籌股指數。

從數量上看，消費行業企業數量最多，日常消費和可選消費企業數量占比合計約 32%，其次是金融、工業、原材料等。按市值來看，消費行業以 24% 占比位列各行業之首，而數量占比僅 3% 的能源行業緊隨其後，市值占比高達 23.92%，其中荷蘭皇家殼牌 (A、B 類股) 貢獻了超過 2300 億英鎊的市值。

申萬宏源按照申萬一級行業分類方法，對富時 100 指數成分股進行分類統計，可以看到:

從行業的公司數量以及市值構成來看，採掘、銀行、非銀金融、食品飲料等板塊在富時 100 指數中占據支配地位。採掘行業總市值約為 5535.8 億英鎊，在指數中占比最大，達 24.16%。金融行業 (銀行和非銀金融) 覆蓋 20 家公司，市值占比超 過 20%，食品飲料和醫藥生物市值權重靠前，分別為 9.16% 和 8.63%。

市值占比最 低的 5 個行業集中在製造業，建築材料、建築裝飾、輕工製造、紡織服裝、鋼鐵，市 值占比均不到 1%，每個行業僅覆蓋 1-3 家公司。(數據截止日期為 2018 年 5 月 11 日)

潛在標的猜一猜

中信證券認為，滬倫兩市中市值最大、流動性最好、以及各個細分行業的龍頭公司的股票被納 入互通標的池的機率最大。

基於對上述規則的理解，中信證券按照以下規則對倫交所個股作 了初步的篩選:

1、富時 100 市值前 50 名的個股;

2、富時 100 和各個細分行業的龍頭股 (綜合考慮總市值、營收、 凈利潤和代表性等因素)。

按上述條件，共篩選出東向標的 67 只，但是考慮到滬倫通初期對互通標的的數量將有所控制，初期標的預計將聚焦於該股票池中的少量標的。

上述股票池子中市值排名前十的為荷蘭皇家殼牌、滙豐控股、聯合利華、碧辟公司、必和必拓、英美煙草、葛蘭素史克、阿斯利康公共有限公司、帝亞吉歐和力拓公司。

（表格來源：中信證券 數據截止日期 2018 年 9 月 5 日）

國泰君安按照以下四項原則，進一步刪選相關標的：

一是此前發行過 DR 的上市公司。這意味相關企業擅長採用 DR 進行 融資或拓展股權結構，在保薦、資訊披露、法律合規等方面經驗豐富， 能夠接受並利用 CDR 這種模式。

二是中國相關業務占比較大的企業。 這意味相關企業更加重視中國市場， 重視在華豐富股東結構、提升品牌形象、展開戰略合作。

三是業務發展與中國「開放 + 市場」基本面特徵契合的企業。一方面，中國加 快擴大開放、大幅放寬市場准入，有利於外資銀行、保險、證券等公司 在華拓展業務。另一方面，中等收入崛起的多元化需求、人口老齡化的 配套需求、以生物技術和資訊技術相結合為特徵的新一輪科技革命和產業變革的引致需求、以及綠色發展創造的機遇，有利於倫交所消費、醫療類跨國公司在華開拓市場。

四是 A 股 投資者偏好的行業。數據顯示: 金融、可選消費、日常消費、能源、地產和工業，是 A 股投資者更偏好的行業。

綜合以上邏輯，國泰君安初步篩選出 14 個倫交所部分潛在的 CDR 發行人：

投資 CDR 有哪些風險？

滬倫通為國內投資者提供了一個配置海外資產的又一個新渠道，但需要注意的是，隨著英國脫歐談判進入關鍵時期，未來英國股市波動或進一步加大。同時，由於與美國市場存在較高的相關性，聯準會政策，以及美債和美股波動等都可能傳導到英國股市。

此外，CDR 以人民幣計價，但倫交所上市公司的基礎證 券，主要以英鎊、美元或歐元計價。因而 CDR 的價格，不僅依賴於倫交 所基礎證券的價格，還要受匯率影響。

以下附富時 100 指數中市值前 30 只股票基本資訊，以及市值排名前十家公司的介紹（來源：申萬宏源）

1. 荷蘭皇家殼牌公司（RDSA LN Equity）

1、公司介紹：

荷蘭皇家殼牌創立於 1907 年，由荷蘭皇家石油公司和「殼牌」運輸貿易公司合併，是世界上最大的獨立能源公司之一，總部位於荷蘭海牙。殼牌的營運範圍遍布全球 70 多個國家和地區，擁有近 9 萬名雇員，主要經營勘探、開發、提煉和銷售石油與天然氣，同時兼具下游化學品的製造和銷售。

2. 經營情況與股價表現

17 年由於油價中樞較 16 年有顯著提升，公司經營情況顯著好轉。17 年公司營業收入為 3051.8 億美元，較 16 年年增率增長 31%；營業利潤為 134.35 億美元，年增率增長 181%；投資收益為 4.58 億美元，年增率增長 127%；歸母凈利潤為 129.77 億美元，年增率增長 184%。收入來源主要來自歐洲和亞太地區，收入分別為 1006 和 1147 億美元，分別占比 33% 和 38%，其他地區主要是美洲。17 年公司可供出售各類產品總量為 366.4 萬桶油當量 / 天，總量較為穩定，其中油與 LNG 產量為 173 萬桶油當量 / 天；凝析油產量為 9.1 萬桶油當量 / 天；瀝青產量為 0.4 萬桶油當量 / 天，天然氣產量為 184 萬桶油當量 / 天。17 年公司探明儲量新增 3.68 億桶。

2. 滙豐控股（HSBA. L）

1、公司介紹

滙豐銀行是全球最大規模的銀行及金融服務機構之一，在亞洲、歐洲、美洲、中東和非洲等 71 個國家設立 4,400 家分行，其中亞洲貢獻了公司大部分的收入和除稅前利潤。滙豐將其業務分為四個部門：為個人客戶提供服務的零售銀行和財富管理（RBWM），為企業提供服務的工商金融（CMB），為大型跨國公司提供專業金融支持的全球銀行與資本市場（GB&M）以及為高凈值客戶提供財富管理服務的環球私人銀行（GPB），其中環球銀行及資本市場業務以及財富管理業務表現突出。

2. 經營情況與股價表現

公司基本面穩健，整體盈利能力穩定，資產質量更加穩固，ROE 開始企穩回升。2017 年滙豐銀行歸母凈利潤在 16 年低基數水平下大幅反彈，年增率增 3.35 倍至 108 億美元，ROE 回升至 5.6%；巴西業務出售導致利差小幅下滑，17 年凈利差年增率降 10bps 至 1.63%；資產質量方面不良率較 16 年底降 46bps 至 1.42%，撥備覆蓋率年增率提高 6.1% 至 50%。與其他英國銀行相比，滙豐受金融危機影響較小，基本面更加優異主要歸功於公司着重布局亞洲市場，17 年亞洲地區稅前利潤占比高達 89%，展望未來亞洲市場更理想的利差和資產質量水平將給予滙豐更大的資產擴張潛力。基本面改善推動公司價值重估，17 年至今公司累計上漲 20.5%, 跑贏指數 12.36%（富時 100 指數累計漲幅 8.14%）。

3. 聯合利華（ULVR LN）

1、公司介紹：

聯合利華公司由荷蘭 Margrine Unie 人造奶油公司和英國 Lever Brothers 香皂公司於 1929 年合併而成。目前，公司在荷蘭鹿特丹和英國倫敦分設總部，並擁有兩個獨立上市的實體，分別是聯合利華英國公司（PLC）和聯合利華荷蘭公司（N.V.）。作為全球第二大消費用品製造商，公司業務涵蓋食品飲料、家庭與個人護理用品領域。旗下食品飲料品牌有家樂、立頓茶、和路雪等，家庭及個人護理品牌有金紡、奧妙、多芬、力士、旁氏、清揚、中華等。

2. 經營情況與股價表現

公司 2017 年實現營業收入 606.8 億美元，年增率增長 1.9%，凈利潤 68.4 億美元，年增率增長 16.8%。收入從產品品類來看，家庭及個人護理產品占比達 58.2%，食品飲料占 47.8%；從銷售區域來看，亞洲、非洲、中東等市場收入約占 45％，美洲約占 30％，歐洲約占 25％。公司近五年毛利率和凈利率逐步提升，其中 17 年毛利率提升 6.5pct 至 49.2%，凈利率提升 1.4pct 至 11.3%。

4. 碧辟公司（BP/LN Equity）

1、公司介紹：

BP 是世界領先的石油和天然氣企業之一，總部位於倫敦，在全球超過 70 個國家從事生產和經營活動。公司勘探和生產石油天然氣，銷售產品包括石油、天然氣、液態天然氣、電力、碳氫化合物和貨幣；精鍊和供應石油產品，並提供燃料和零售服務，其中潤滑油業務擁有高端品牌。

2. 經營情況與股價表現

17 年由於油價中樞較 16 年有顯著提升，公司經營情況顯著好轉。17 年公司實現營業收入 2402.08 億美元，年增率增加 31%，其中原油、石油產品、天然氣和 NGL 銷售收入分別為 496.7 億美元、1598.21 億美元和 161.96 億美元，占營收比分別為 20.68%、66.53% 和 6.74%；歸母凈利潤為 33.89 億美元，年增率增加 285%；由於阿布扎比在岸特許權續約和重大項目投產，全年包含上游和 Rosneft 部分的總產量為 35.95 億桶 / 天，年增率增長 10%；石化產品產量為 1530 萬噸，年增率增加 7.7%。17 年 BP 公司的原油、液態天然氣和天然氣產量分別為 109.9 萬桶 / 天、1.2 萬桶 / 天和 18.55 億立方英尺 / 天。

5. 必和必拓公司（BLT LN Equity）

1、公司介紹：

澳洲必和必拓公司，是以經營石油和礦產為主的全球著名跨國公司。已發展成為全球第一大資源公司。該公司在全球 20 個國家開展業務，主要產品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鑽石等。公司目標是通過資源的勘探、開採和銷售，為股東創造長期價值。公司的戰略是擁有和經營大規模、長壽命、低成本、可擴展的上遊資產，並按照資源品種、項目地域和銷售市場實施多元化發展。必和必拓的全球總部位於澳洲的墨爾本。公司的資源勘探和開發業務主要位於澳洲和美洲，並通過新加坡、美國休斯頓的營銷中心在全球範圍內銷售產品。截至 2017 年 6 月 30 日，必和必拓全球員工人數（包括直接雇員和合約工）超過 60,000 名。

2. 經營情況與股價表現

2018 上半財年（2017 年 6 月 30 日 - 2017 年 12 月 31 日）必和必拓石油產量為 99 百萬桶油當量，銅 83.3 萬噸，鐵礦石 1.17 億噸，煉焦煤 2000 萬噸，動力煤 1400 萬噸。實現營收 217.8 億美元，年增率增加 16%；可分配利潤為 20 億美元，年增率下降 37％。凈利潤的下降，受到美國稅制改革造成特殊虧損 20 億美元的影響。得益於大宗商品價格的上漲等因素，公司當期息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 為 112 億美元，當期息稅折舊攤銷前利潤率為 53%。當期的每股股息為 55 美分，年增率 2016 年下半年每股 40 美分股息增加 38%。2018 上半財年，資本及勘探支出增加了 6% 至 29 億美元。其對 2018 整個財年的資本及勘探支出目標保持不變仍為 69 億美元，並預計 2019 財年和 2020 財年的該項支出保持在每年 80 億美元以下。

6. 英美煙草（BATS LN Equity）

1、公司介紹：

英美煙草公司（British American Tobacco）是全球前三大煙草公司，主要產品包含香煙，無煙鼻煙和雪茄等，公司旗下主要四個品牌為 Dunhill、Kent、LuckyStrike、Pall Mall，並擁有其他國際知名與本土品牌，包括 Rothmans、Vogue、Viceroy、Kool、Peter Stuyvesant、Craven A、Benson & Hedges、John Player Gold Leaf、State Express 555、Shuang Xi 等，產品遍布全球 180 多個國家和地區，控制 50 多個國家和地區的捲菸市場，39 個國家設有 44 間工廠，另有 9 個雪茄和手捲菸加工廠分布在 7 個國家，每年加工處理 6.6 億公斤煙葉，年生產捲菸 8500 多億支（1600 多萬箱），擁有 300 多個捲菸品牌。2017 年 7 月，公司收購雷諾美國公司 (REYNOLDS AMERICAN INC) 尚未擁有的 57.8% 股份，成為全球第一大上市煙草公司。

2. 經營情況與股價表現

英美煙草公司目前總市值 1199.8 億美元。2017 年實現營業收入 216.5 億美元，年增率增長 37.6%。實現歸母凈利潤達 483.6 億美元，年增率增長 667.72%，剔除出售業務帶來的非經常性損益，實際凈利潤約 80.2 億美元，年增率增長 27.3%。公司股價從 99 年起持續上升，16 年 10 月股價達到最高值 4767 英鎊，隨後開始下跌。

7. 葛蘭素史克公司（GSK LN Equity）

1、公司介紹：

葛蘭素史克公司是以研發為基礎的製藥公司，由當時世界兩大製藥巨頭葛蘭素威康和史克必成於 2000 年 12 月合併成立，在全球藥品市場中約占近 7% 的市佔率，年產藥品和消費保健品 40 億盒，產品遍及全球市場。葛蘭素史克公司的藥品主要用於六大領域——哮喘、抗病毒、抗感染、精神衛生、糖尿病和消化系統。2018 年第一季營業收入為 101.29 億美元，年增率下降 2.19%，凈利潤 7.70 億美元，年增率下降 47.51%，收入構成主要有醫藥產品，疫苗產品，以及消費保健。

2. 經營情況與股價表現

醫藥產品，消費保健，及疫苗藥品分別占主營構成的 55.51%，27.35%，和 17.14%，2018 年 1 季度收入分別為 56.23 億美元，27.70 億美元和 17.36 億美元，年增率增長 - 4.30%，-3.33%，和 7.47%。公司近 5 日跌幅 - 0.48%，過去 1 年股價跌幅 2.83%，過去 3 年漲幅 5.36%，過去 5 年的漲幅為 1.49%，總體表現較為平穩，最近一年年化殖利率為 - 0.03%。

8. 阿斯利康公共有限公司（AZN LN Equity）

1、公司介紹：

阿斯利康製藥公司是全球領先製藥公司，由前瑞典阿斯特拉公司和前英國捷利康公司於 1999 年合併而成。阿斯利康公共有限公司是一家控股公司。該公司通過旗下子公司研發、生產和銷售醫藥產品 。阿斯利康經營業務集中在八個治療領域，包括消化、心血管、腫瘤、中樞神經、麻醉、呼吸和抗感染領域等，為患者提供富於創新，卓有成效的處方藥產品，其中許多產品居於世界領先地位。阿斯利康總部位於英國倫敦，研發總部位於瑞典。產品銷售覆蓋全球 100 多個國家和地區。2017 年營業總收入為 224.65 億美元，年增率下降 2.33%，凈利潤為 30.01 億美元，年增率下降 11.89%。

2. 經營情況與股價表現

2017 年營業總收入為 224.65 億美元，年增率下降 2.33%，凈利潤為 30.01 億美元，年增率下降 11.89%，由於非專利藥物進入美國市場對公司藥品銷售產生衝擊，其中 Nexium 和 Symbicort 下降顯著。此外，公司近期收購 MedImmune Ventures，造成成本上漲，也導致凈利潤有所下滑。2018 年 5 月 16 日成交價為 36.50 美元，近 5 日漲幅為 0.27%，近 1 年、3 年、5 年內漲幅分別為 11.37%，20.37%，75.76%，近 1 年化殖利率為 0.04%。股價總體呈現上漲趨勢。

9. 帝亞吉歐（DGE LN Equity）

1、公司介紹：

帝亞吉歐是全球最大的洋酒公司，成立於 1997 年，來自英國，分別在紐約和倫敦交易所上市，目前總市值 893.8 億美元。作為國際烈酒巨頭，帝亞吉歐的業務橫跨蒸餾酒、葡、萄酒和啤酒三大品類，公司洋酒業務占據了全球約 30% 的市場市佔率，旗下匯聚了一系列傑出的品牌，包括 Johnnie Walker（尊尼獲加）、Windsor（溫莎）、Smirnoff（皇冠）、Baileys（百利）、Guinness（健力士）、The Singleton（蘇格登）等知名品牌，業務布局遍布全球，是風險高度分散的稀缺標的。

2. 經營情況與股價表現

2017 年帝亞吉歐實現營業收入 152.9 億美元，年增率增長 14.9%，實現歸母凈利潤 33.8 億美元，年增率增速 29.6%。2005-2017 年凈利潤年複合增長率為 2.5%。公司股價從 1999 年來持續上漲，從 357 英鎊上漲至 2558 英鎊。公司從 05 年開始 ROE 多年保持超過 25%，2008 年達到最高值 44.5%。

10. 力拓公司（RIO LN Equity）

1、公司介紹：

力拓是全球領先的國際礦業集團，總部設立在英國倫敦，屬雙上市的公司結構，力拓股份公司（Rio Tinto plc）在倫敦與紐約上市，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）在澳洲上市。力拓集團集礦產資源勘探、開採及加工於一體，主要產品包括鐵礦、鋁、銅、鑽石、煤、工業礦物、工業鹽、鈾等。力拓集團目前擁有大約 55,000 多名員工，生產經營活動遍布全球 40 余個國家和地區，主要資產分布在澳洲和北美洲，同時在亞洲、歐洲、非洲和南美洲也有大量業務。2. 經營情況與股價表現

2017 年，力拓合併銷售收入 400 億美元，年增率增加 18.3%；凈利潤達 88 億美元，年增率增加 90%。鐵礦石占營收的 43.6%，鋁產品作為第二大收入來源，貢獻了 26.3%。同時，2017 年力拓經營現金流高達 139 億美元，為 10 年來最高，而全年派息 52 億美元也創下了歷史的新紀錄。2018 年第一季，公司公布了價值 50 億美元 的資產剝離，主要包括電解鋁廠和最後僅剩的煤炭資產。

參考資料：

楊靈修、秦培景，中信證券研究部，《漸行漸近的「滬倫通」》

顧晟曦、劉方、趙文榮、王兆宇、厲海強，中信證券研究部，《滬倫通標的市場量化指標面面觀》

金倩婧、王勝，申萬宏源研究，《聚焦「富時 100」，把握全球配置機遇》

金倩婧、王勝，申萬宏源研究，《監管完善助力滬倫通進入實推階段》

張夏、陳剛，招商證券，《「滬倫通」來了，了解一下?》

李少君、王焯、朱琦，國泰君安，《滬倫通: 解析 CDR 發行、估值、主體與分散風險》

王德倫 、周琳 、 王亦奕 、李美岑 、張兆、 吳峰 ，興業證券，《滬倫通基本框架落地，有望帶來新增量》