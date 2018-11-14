滬倫通經紀業務12月8日可望上線 券商忙設投資人門檻

據傳滬倫通經紀業務可望在 12 月 8 日上線，目前券商正積極準備滬倫通業務方案，預計在 12 月初完成全部系統控制。

《中國證券報》報導，滬倫通經紀業務可望於 12 月 8 日上線，目前券商們正努力準備滬倫通業務方案，預計 12 月初完成所有測試，據瞭解目前已有十多家券商通過做市商系統測試。券商分析人士認為，雖然當前 A 股低迷，但滬倫通 CDR 的上市不會對 A 股形成「抽血效應」，分流資金的影響應該在可控制內。

對於滬倫通的做市商如何展開業務？有券商人士私下表示，很可能會選出幾家大型券商開展滬倫通做市業務，其他券商接受客戶委託，向做市商報價，購買相應額度的 CDR，通過大宗交易形式轉給客戶。

至於哪些人可以參與？《上海證券報》報導，目前滬倫通投資人適當性管理辦法草案已制定，初期只有具備中高風險承受能力的投資人可參與此業務，待業務開通之後再作適度調整。

據瞭解，除了交易所對滬倫通投資者設置人民幣 300 萬元的資金門檻，各家證券公司還會依據投資人適當性管理辦法相關規定，設置參與門檻，多數訂在具備中高風險承受能力，日後再做調整。

由於兩國市場的訊息披露、會計準則、公司行為等規定有差異，例如倫敦市場盤中披露資訊，也不做停牌安排，這和中國的停牌機制大為不同。代表投資人可能要在盤中得到訊息後，對公告迅速理解並應對，對投資人的專業能力是一大考驗，也是一開始會有此限制的原因。

至於滬倫通對 A 股流動性的影響有多大？興業證券首席策略分析師王德倫認為，CDR 上市不會對 A 股形成「抽血效應」，分流資金的影響可控。

王德倫認為，官方明確指出現階段滬倫通制度下倫交所企業發行 CDR 以及發行後的配股，均以非新增股票為基礎證券。代表倫交所企業來華發行 CDR 時，不是企業融資行為，僅是一種存量證券在新市場上的掛牌交易行為。正因如此，倫交所企業發行 CDR 不會產生類似 IPO 形式的融資效應。

此外，滬倫通對個人投資人有日均人民幣 300 萬元資產的開戶限額要求，加上滬倫通引入做市商機制，對投資人專業要求度較高，因此分流 A 股資金的影響在可控範圍內。更看好兩地企業的差異，可望為 A 股市場帶來增量資金。

