【華冠投顧】台股大反攻！

何丞唐 分析師

周二台股盤中大跌到多少？9616 點。也就是說，之前大盤在 10 月 1 日以來，大盤跌 1600 點，很多朋友選擇性遺忘，如果之前大跌 1600 點，你是傷痕累累，那這波大盤從 9400 點漲到 10000 點，就跟你一點關係都沒有了，怎麼說？因為錢輸光、信心消失了，是吧。

之前 9400 點的時候請你大買矽晶圓，大盤來到 10000 點的時候，也請你獲利出清。本周一，最關鍵的時候，很多人又在摸底，我跟你說還不要急，最好跌到 9500-9600 點再來撿。結果周二美股下跌，台股盤中下跌至 9616 點。所以，我是不是都跟你講未來會怎麼走，台積電第四季產能滿載之下，大盤指數下跌空間有限，最好跌到 9500-9600 點再來進場就好，不要著急。

周二大盤來到 9616 點後，很多人會問說，那可以買進嗎？ 我給這個大盤 95 分，為什麼少了 5 分？因為要是能收在 9600 點左右，然後隔一天再大漲，那就是一百分的盤。但周二大盤很急，在 9616 點之後急著反彈，當天就拉升。我換一個講法，我引用星爺一部電影來比喻，蘇乞兒遇到洪七公的後代，他說：「我學會你的睡夢羅漢拳之後，我可以變成什麼？」教他武功的高手說：「你可以變成乞丐當中的霸主！」蘇：「什麼是乞丐當中的霸主？」高手：「還是乞丐。」這樣你懂我意思嗎？也就是說，台股盤中大跌 215 點，收盤收跌 55 點，盤中拉升 160 點，那請問今天是漲還是跌？是不是跟老師的比喻一樣，即使大盤拉升了 160 點，但收盤還是跌。很有可能你在當天找到強勢的股票、抗跌的股票，但當大盤開始漲，他就抗漲了。各位，你有沒有常常有這種經驗？有吧！所以為什麼我只給它 95 分。

還有更重要的一點，我不講你不知道，你有沒有聽過人唱一首歌，"山頂黑狗兄"，為什麼黑狗兄很厲害？這個要學貫中西的人才知道。黑狗兄，就是很會討價還價的人，因為英文 Haggle(音與黑狗同) 就是討價還價的意思。"山頂的黑狗兄" 這首歌，為何不唱 "山下的黑狗兄"？因為住山頂的黑狗兄才是最厲害的！這個字也很好玩，討價還價太過火，就是亂砍嘛，所以這個字也有亂砍的意思。

那為什麼要唱 "山頂的黑狗兄"，因為你在山頂隨便砍、隨便賺嘛！所以啊，為何你沒聽過 "山下的黑狗兄"？因為就像在股市一樣，你在山腳下亂砍、亂當黑狗兄，那你就搞錯方向了，就好像，你看美股好像又搖搖欲墜，不確定 9400 點是低點，會想說 9600 點，然後 9500 點是不是又要來了、再來就 9400 點… 會不會像 6452 康友一樣，一下漲停、一下跌停，然後你就亂砍出局了。

所以，在這個 95 分的大盤出現之後，我說，這才剛開始，你都還來得及啦！重點是，你要起義來歸！因為就算你知道正確的方向，還是要有人從你背後把你向上推，不然你都是看我們在賺而己。

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