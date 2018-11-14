【日盛投顧】9600點附近為短線多頭重要防線

◆盤勢分析

1.Nasdaq 指數跌勢趨緩，週三台股開平高震盪，最高點 9,823 點收復月線（9,789 點）但未收復 5 日線（9,835 點）、10 日線（9,855 點）、2 年線（10,410 點）、季線（10,428 點）、半年線（10,667 點）及年線（10,730 點），最低點 9,763 點守穩 11/13 低點 9,616 點及 10/26 低點 9,400 點，終場指數上漲 16.04 點，漲幅 0.16%，收在 9,791.88 點，成交金額為 1,020.51 億元，小於 5 日均量（1,059 億元）及 20 日均量（1,160 億元）。台股前波由 11,073 點快速修正至 9,400 點，拉回了 1,673 點，以反彈 0.382、0.50 及 0.618 推算反彈滿足點分別為 10,039、10,237 及 10,434 點，反彈至今的高點為 11/08 的 10,014 點，尚低於低標 0.382 的 10,039 點，若反彈未能再創高，本波將為弱勢反彈。三大法人合計賣超 25.17 億元：外資賣超 16.70 億元、投信買超 1.93 億元、自營商賣超 10.40 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢止穩。

（2）、均線：支撐為 9,500 點至 9,600 點，壓力為 10 日線至萬點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（56）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.26%，收在 118.18 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 121 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 封測、PCB、生技、設備等。

4. 台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

半導體、蘋概、PCB、設備、太陽能、風電、生技相對強勢

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計：2379 瑞昱、8016 矽創、3034 聯詠、3545 敦泰、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、4968 立積、6415 矽力 - KY 等。

2. 蘋概：Apple 的手機銷售不佳，但筆電等新產品反應不差，且耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、6271 同欣電仍可留意。

3.PCB：2368 金像電拚轉盈，INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 設備：3563 牧德 10 月營收年增 84％，3455 由田第三季獲利年增 2 倍。

5. 太陽能：利空已逐步淡化，6244 茂迪、3576 新日光、2406 國碩、4934 太極等週三反彈。

6. 風電：國家政策加持，相關公司包括 8463 潤泰材、9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼、3023 信邦、2208 台船等。

7. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4130 健亞、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

8. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

9. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

10. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。

11.Tesla：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。

12. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

13. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。