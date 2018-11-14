自我實現小我篇 》 熟年追夢更自由 精彩人生自定義

文 / 遠見編輯部

2015 年，由好萊塢影星勞勃狄尼洛（Robert Anthony De Niro）和安海瑟薇（Anne Hathaway）主演的電影《高年級實習生》，內容描述高齡 70 歲的印刷廠退休主管，到一家新創的服飾電商公司當實習生，在實習期間所發生的趣事。

相信很多人都看過這部電影，但你可能不知道，當年在上映時，台灣的票房高居北美以外第二高，達兩億元新台幣；更有趣的是，第一名是韓國，票房高達六億新台幣，第三名是日本，賣出 1.5 億新台幣。

台、日、韓，三個都是面臨嚴重高齡化的亞洲國家，從《高年級實習生》的票房，或可反映這三個國家的人，對老化這件事情特別有感。男主角是對超完美老年生活的投射，事業有成後退休，還能在時髦的新創公司找到工作，繼續貢獻專業，年紀變成智慧的象徵，最後甚至成為執行長和全體員工的偶像。

一個更關鍵的重點，是男主角退休後，對「充實生活」的渴望，激發他主動尋找工作的第二春，不為薪水，是為了能繼續當一個有用的人，這對熟齡人士來說，能同時滿足知名心理學家馬斯洛，在人類五需求當中的三種需求：人際互動（社會需求）、被認同（尊重需求），以及自我實現。

我們的老年風景，需要自己經營。以下幾個案例，是真人版高年級實習生，活到老學到老的最佳示範。

台灣代表：樂活大叔施昇輝

「不好意思，今天陪考的家長們，我們有準備另一個房間」

「啊⋯那個⋯我是考生。」

自稱樂活大叔的施昇輝，2018 年 4 月，在台藝大電影研究所的考場內，和工作人員發生這麼一段好笑的對話。

44 歲那年，施昇輝被證券公司解雇，後來靠著投資賺到退休所需的金錢，沒有再重返職場。他常笑自己是「被退休」，今年 58 歲，在「退休人士」行列中算很年輕的；但報考碩士班，卻是不折不扣的「高年級研究生」！

今年一月，施昇輝在自己的臉書上公告：要報考台灣藝術大學的電影研究所，貼文一出在粉絲頁按讚破千。其實，看電影原本就是施昇輝幾近狂熱的興趣，從小到大，他一共看了超過四千部電影！尤其大學三年級，一年就看了三百部；一年也不過三百六十五天，可以說整個大三幾乎都沒在念書。

這麼愛看電影，施昇輝不是沒想過讀電影系，可是當年爸媽並不允許，尤其他是功課好的孩子，被認定就是應該讀個「有前途」的科系。最後施昇輝考取台大商學系工商管理組（現為台大工商管理學系），還與新北市長朱立倫成了同班同學，沒有拍片、沒有寫劇本，從此走上金融業的路。

44 歲被解雇，找到「最適合的理財方法」

對四、五年級生（民國四十、五十年次出生者）來說，多數人就是努力讀書、拚聯考擠國立大學的窄門，畢業後盡可能在大公司找工作，適婚年齡一到就貸款買房、結婚生子，接下來的收入多半為了供養房子和孩子。

施昇輝，也不例外。30 歲買房，因為非常節省、加上薪水不錯，雖然當年房貸利率高達 10%，還是在 35 歲就與太太一起還清房貸，然後買了車。

看似努力就會有回報，命運卻不是這麼容易掌握。

2000 年網路泡沫，網路公司像骨牌般倒閉，股市從萬點一路下殺到三千多點；2003 年又遇上 SARS，股市十天內跌掉六百點。

股市慘淡，擔任證券公司承銷部主管的施昇輝首當其衝。承銷部是協助企業申請上市櫃的單位，當時他們經手的每一家上市櫃公司，掛牌後幾乎都跌破承銷價。自己的單位一直賠錢，施昇輝被要求自請離職，他不想繼續鬥下去，就這樣離開了做了 15 年的證券承銷業。然而，這竟然成了他人生最後一份正職工作。

失業第一天，施昇輝不敢讓家人知道，隔天還是穿著西裝出門，到朋友的公司借桌子、看股票。

可是這也撐不了幾天，與家人坦承後，施昇輝成了宅男，雖然先前努力工作存下來的錢也有一千萬，家計暫時無虞，問到他宅在家這段時間，是否狠狠地看了許多電影，他說，「沒有」。

憑著十幾年的金融證券業資歷，施昇輝對自己的投資能力超有自信，認為就算不上班也能養家。

失業前幾年，施昇輝在家操盤，想透過買賣股票養活高齡的父母、妻子和三個小孩，但要在金融市場中穩賺不賠哪裡是容易的事，偏偏此時又剛好遇上孩子的叛逆期，施昇輝曾經承諾妻子，孩子的教養全部由他負責，一個無業爸爸，同時要負擔家庭開銷和孩子的情緒，「那是我人生的谷底。」施昇輝說。當時的心理壓力讓他根本無心投入自己的最愛，他特別強調，電影對他來說，從來都不是用來打發時間的，而是需要投注心力的興趣。

2008 年金融海嘯，施昇輝的投資績效綠油油，當時他覺得自己年屆五十，不能再這樣提心吊膽，為了讓自己「午覺睡得著」，施昇輝將老本幾乎都拿去買了「台灣五十」這一檔 ETF，讓績效跟著股市大盤走，自己不用再盯盤或拼命殺進殺出。說也奇妙，金融海嘯後台股基本上一路上漲，施昇輝運用自己研究出來的「KD 值大於 80，就賣；小於 20，就買」獨門方法，有紀律地買賣台灣五十賺取資本利得，加上年年配息，讓他養活一家人。後來他更多次將自己的投資理財心得撰寫成書，每次都登上博客來排行榜，中年失業的大叔，事業的第二春成了「暢銷作家」。

58 歲考上研究所，找到「能進步的興趣」

除了暢銷的理財書，其實施昇輝曾在 2014 年出版一本《一張全票 靠走道：青春歐吉桑的電影本事》，書名正是施昇輝最喜歡做的事。

從小學五年級開始，施昇輝就喜歡自己一個人進電影院看電影。從民國 65 年開始，他每看完一部電影，就在筆記本寫下心得，一寫十年，從沒漏掉。後來他更成了《世界電影雜誌》的專欄作家，寫影評替自己賺了不少零用錢，而他當時還只是個大學生。

施昇輝說，當年沒能進電影系就讀，現在他有（一些）錢、有時間，可以圓夢了。為了準備口試，出動在出版社工作的女兒，幫忙把老爸的自傳、作品集做得美美的，施昇輝則是絞盡腦汁想研究題目，最後他想到，自己同時擁有財務專業、和對電影的熟悉，他應該可以找到一個讓電影創作者更容易募資的方法！

這個題目既特別又務實，或許是這樣打動了口試委員，施昇輝一月宣布報考、二月開始準備、四月口試，然後成了正取生！樂活大叔再次化不可能為可能，難怪網友粉絲都大讚「太勵志！」

笑著說自己還是挺有壓力，畢竟接下來不管是要拍片還是寫論文，應該都滿辛苦。問他「退休」了這麼多年，如果要給同為退休人士的人一點建議，他不假思索地說：一定要找到「能進步的興趣、有成果的夢想」！

日本代表：大阪阿嬤千福幸子

今年已經 83 歲的大阪阿嬤千福幸子，擁有日本介護支援專員（ケアマネージャー）的資格，這個考試的錄取率約 20％。

原本是家庭主婦的千福阿嬤，在自己的臉書粉絲專頁自我介紹。她在大阪出生，童年經歷過二戰空襲，72 歲開始接受介護人員培訓，73 歲取得二級居家服務員資格，可以在看護中心或到高齡者的家中服務「長者」。76 歲那年又拿到「介護福祉士」執照。

到了 80 歲，千福阿嬤一舉通過介護支援專員的考試，具備讓年長者諮詢、或為長者規劃看護計畫，安排看護單位的資格。當時她是用坐車和洗衣服的時間準備，年紀大仍拼命看書，錄取後，連日本厚生勞動省都表示這是難得案例。同年千福阿嬤還因為覺得工作上有需要，為了和耳背、說話有困難的高齡者溝通，她開始學手語。以長者的身份照顧長者，千福幸子比年輕的介護員更能理解老年人的需求和困難，年紀反而成為她擔任介護專員最大的優勢。

年紀不成為千福幸子發揮專業的阻礙，充滿活力的她，甚至天天在臉書上發文。有次，她寫道：因為電腦出問題，讓她連兩天無法貼文！她自己想辦法找方法、發問，最後終於解決。她強調，當需要幫助的時候，就有人伸出援手，「這是一種祝福。」

美國代表：金氏世界紀錄最年長的女子健美運動員

出生於 1936 年、來自美國馬里蘭州的 Ernestine Shepherd，今年 81 歲，從二頭肌、六塊腹肌到馬甲，一身精壯的肌肉讓她多次拿下健美比賽冠軍。

Shepherd 不是年輕就愛運動。56 歲那年，妹妹因動脈瘤過世，她為了完成答應幫妹妹實現的健身夢想，開始規律運動。每天凌晨兩點半起床吃早餐，健走後慢跑十公里，再到健身房做重量訓練和有氧運動。71 歲的 Shepherd 參加了人生中第一場健美比賽，誰能想到，她竟然一舉奪冠；三年後更拿到金氏世界紀錄，被認證為世界上年紀最大的女子健美運動員。

現在 Shepherd 仍過著規律生活、持續健身，還擔任私人健身教練和兼職健身模特兒，她的健身課，優先保留給年長者。雖然曾經有人對她「嗆聲」，表示就算健身也未必活得比較久，Shepherd 很有智慧地說：人都會死，但要活得有品質，我現在的身心狀態比我 18 歲時還要好。雖然起初是為了替妹妹圓夢，倒頭來健身反而成為 Shepherd 自己的熱情所在，是過了天命之年才找到的目標，她用實際行動證明，年齡，真的是圓夢過程中微小的障礙。

所以，誰說圓夢一定要趁早？退休後有資源、有人生智慧和大把時間實現夢想，不也是一件幸福的不得了的事。年輕人永遠贏不了熟齡人士的地方，套句《高年級實習生》的台詞：經歷，才是完勝的履歷。

來源：《遠見 2018 退休特刊》

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