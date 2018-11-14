統計局：1-10月基礎設施投資在年内出現首次增速回升

國新辦11月14日就2018年10月份國民經濟運行情況舉行發佈會。國家統計局新聞發言人劉愛華表示，1-10月基礎設施投資在年内出現了首次增速回升。1-10月份基礎設施投資同比增長3.7%，比前三季度加快0.4個百分點。加快比較多的有以下三方面：一是生態環境保護和環境治理業增長比較快，1-10月增長36.7%，比前三季度加快了3個百分點;二是道路運輸業1-10月增長10.1%，也是有所加快;三是民間投資投向基礎設施也是加快的，1-10月份增長6.3%，比前三季度加快1.2個百分點。結構上可以看到，基礎設施的加快主要是體現在一些短板領域，包括生態環境、道路運輸，再有表現在民間投資的加快，這說明目前採取的PPP項目對民營企業進入的鼓勵、支持和引導政策都見到了效果，政策落實的力度確實在加大，像前期停緩建的基建項目陸的開工復工，一些重大水利、交通、能源等基礎設施項目進度加快，體現了政策支撐對基礎設施投資回升的作用。

劉愛華強調，但也要看到，3.7%是低位回升，回升的力度和水平都處於低位。從未來發展看，還是要從政策支撐、資金支持、政策落實力度等方面加大對基礎設施的支持，加大基礎設施補短板的力度，促進基礎設施投資的企穩回升。

來源：證券時報網